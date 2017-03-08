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6апреля
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Сегодня, 13:22 0

С амурских предпринимателей временно не будут взыскивать пенсионные взносы

С амурских предпринимателей временно не будут взыскивать пенсионные взносы
Фото: biznesov.ru

Представители амурской налоговой службы и местного отделения Пенсионного фонда договорились о том, что с амурских индивидуальных предпринимателей пока не будут взыскивать пенсионные взносы. Также приостановлено выставление новых требований по взносам.

11апреля УФНС России по Амурской области должно переслать сведения о доходах амурских индивидуальных предпринимателей в местное отделение Пенсионного фонда. Там эти сведения будут проверены – до 21 апреля. В дальнейшем налоговая будет исходить из этих новых данных.

На этот срок – до 21 апреля – с амурских индивидуальных предпринимателей не будут взыскивать пенсионные взносы, им также не будут выставлять новых требований по уплате пенсионных взносов.

Как сообщало Амур.инфо, многие индивидуальные предприниматели Амурской области столкнулись с неожиданной и серьезной проблемой. Сведения о доходах, которые они подавали, не дошли до конечного адресата – отделения ПФР по Приамурью. И предпринимателям начали выставлять требования об уплате пенсионных взносов в максимальном размере – порядка 140 тысяч рублей. В ситуацию вмешалось амурское отделение организации «Опора России»; стороны смогли найти решение проблемы.

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#закон #налоги

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