Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:42 6

В Благовещенске инспекторы ДПС задержали несколько человек (видео)

В Благовещенске инспекторы ДПС задержали несколько человек (видео)
Фото: dps_bl.kontrol

В среду, 5 апреля, в Благовещенске в районе КПП инспекторы ДПС задержали сразу несколько человек. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Как утверждают очевидцы, задержание было «жестким». Один мужчина пытался скрыться. На месте работали пять экипажей ДПС.

Что произошло и почему задержали людей, пока неизвестно. Однако пользователи высказывают свои мнения в комментариях к видео в соцсетях. Некоторые предположили, что мужчины были пьяны.

По официальной информации УМВД России по Амурской области, сотрудники ДПС Благовещенска находились на стационарном посту. Они заметили автомобиль Toyota Crown и потребовали, чтобы водитель остановился. Но тот увеличил скорость. Была организована погоня.

На пересечении улиц 50-летия Октября и Кольцевой иномарку задержали. В автомобиле находились водитель и трое пассажиров. Водитель попытался оказать сопротивление, его доставили в дежурную часть. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что рулевой ранее был лишен водительских прав. В отношении него составлены административные материалы.

По информации ИА «Амур.инфо», люди, находившиеся в машине, из Белогорска. Они причастны к совершению в этом городе нескольких ДТП.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 3494

#ДТП #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Лариска

    Лариска
    3 часа назад

    С правонарушителями так и надо - жестко! Совсем борзеют!

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Да ДПСники и седня чето злющие с мигалками ездюют, в матюкальники ругаются.

    Кто обозлил этих милых созданий, нипайму.

    Или это весна просто.

  • Подполковник

    Подполковник
    2 часа назад

    Приземлили быдлоидов, надолго-ли?

  • loca-loca

    loca-loca
    2 часа назад

    Видео шикарное!!

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    1 час назад

    В Америкосии уже бы пять раз этого дятла пять раз пристрелили, а у нас протокол. Гуманное государство разводит бардак.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    18 минут назад

    Расстрел на месте

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В Благовещенске столкнулись два пассажирских автобуса
В России и мире 1

Более 280 тысяч россиян умерли в 2015 году от курения
Происшествия 9

Пельменный цех ИП Лескова временно закрыли из-за сальмонеллы и кишечной палочки
Происшествия 11

Замглавы Сковородинского района вступился за девушку

сегодня, 13:49