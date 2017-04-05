В Благовещенске инспекторы ДПС задержали несколько человек (видео)

Фото: dps_bl.kontrol

В среду, 5 апреля, в Благовещенске в районе КПП инспекторы ДПС задержали сразу несколько человек. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Как утверждают очевидцы, задержание было «жестким». Один мужчина пытался скрыться. На месте работали пять экипажей ДПС.

Что произошло и почему задержали людей, пока неизвестно. Однако пользователи высказывают свои мнения в комментариях к видео в соцсетях. Некоторые предположили, что мужчины были пьяны.

По официальной информации УМВД России по Амурской области, сотрудники ДПС Благовещенска находились на стационарном посту. Они заметили автомобиль Toyota Crown и потребовали, чтобы водитель остановился. Но тот увеличил скорость. Была организована погоня.

На пересечении улиц 50-летия Октября и Кольцевой иномарку задержали. В автомобиле находились водитель и трое пассажиров. Водитель попытался оказать сопротивление, его доставили в дежурную часть. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что рулевой ранее был лишен водительских прав. В отношении него составлены административные материалы.

По информации ИА «Амур.инфо», люди, находившиеся в машине, из Белогорска. Они причастны к совершению в этом городе нескольких ДТП.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия

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