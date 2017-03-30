Жительница Приморья 19 лет незаконно получала пенсию

Фото: fffreedom.ru

В Приморском крае будут судить бывшую сотрудницу отдела кадров одного из городских предприятий, которая 19 лет получала пенсию, оформленную на подставное лицо. Об этом сообщает ИА «Дейта».

В ходе следствия установлено, что 62-летняя женщина, являясь сотрудником отдела кадров и достоверно зная процедуру оформления назначения пенсии и перечень необходимых для этого документов, пошла на должностное преступление. В марте 1997 года подозреваемая оформила пенсионную выплату на подставное лицо, предоставив гражданский паспорт и дубликат трудовой книжки другого гражданина.

В ходе расследования выяснилось, что мошенница, введя в заблуждение сотрудников службы социального обеспечения, незаконно получала пенсию в течение двух десятков лет.

В итоге общий ущерб превысил 911 тысяч рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Теперь злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

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