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Сегодня, 12:03 5

Жительница Приморья 19 лет незаконно получала пенсию

Жительница Приморья 19 лет незаконно получала пенсию
Фото: fffreedom.ru

В Приморском крае будут судить бывшую сотрудницу отдела кадров одного из городских предприятий, которая 19 лет получала пенсию, оформленную на подставное лицо. Об этом сообщает ИА «Дейта».

В ходе следствия установлено, что 62-летняя женщина, являясь сотрудником отдела кадров и достоверно зная процедуру оформления назначения пенсии и перечень необходимых для этого документов, пошла на должностное преступление. В марте 1997 года подозреваемая оформила пенсионную выплату на подставное лицо, предоставив гражданский паспорт и дубликат трудовой книжки другого гражданина.

В ходе расследования выяснилось, что мошенница, введя в заблуждение сотрудников службы социального обеспечения, незаконно получала пенсию в течение двух десятков лет.

В итоге общий ущерб превысил 911 тысяч рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Теперь злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

Просмотров всего: 703

#Дальний Восток #закон #Пенсионный фонд #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Как так? Пенсионный фонд оценку совсем что ли не проводил? Запросы не делал?

  • Uran239

    Uran239
    3 часа назад

    ценю умную женщину-забрала то, что ей бы недоплатили.

  • Local

    Local
    3 часа назад

    На калькуляторе посчитал среднемесячную выплату - 4 000 р.

    А так - присоединяюсь к предыдущему оратору )

  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    Uran239

    ценю умную женщину-забрала то, что ей бы недоплатили.



    не доплатили, зато теперь хорошо досидит.

    Одобряете вора? Сами таковы. И нечего тогда верещать про коррупцию.

  • legoru

    legoru
    1 час назад

    Тоже посчитал месячную выплату. Какая щедрая у нас страна...

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