Прошли дожди, апрель теплеет: прогноз погоды в Амурской области на 7 апреля

В пятницу, 7 апреля, по сообщению Амурского гидрометцентра, в Приамурье будет переменно облачно. Местами ожидаются слабые и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Ветер южного, юго-восточного направления подует со скоростью 2-7, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Ночные температуры будут держаться в пределах -4...+1 градусов. Днем потеплеет до 12 градусов.

В Благовещенске осадков не ожидается. Скорость южного ветра составит ночью 6-11, днем – 8-13 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 3 градусов. Днем станет теплее – 10-12 градусов выше нуля.

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