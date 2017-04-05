Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:04 0

Прошли дожди, апрель теплеет: прогноз погоды в Амурской области на 7 апреля

Прошли дожди, апрель теплеет: прогноз погоды в Амурской области на 7 апреля

В пятницу, 7 апреля, по сообщению Амурского гидрометцентра, в Приамурье будет переменно облачно. Местами ожидаются слабые и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Ветер южного, юго-восточного направления подует со скоростью 2-7, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Ночные температуры будут держаться в пределах -4...+1 градусов. Днем потеплеет до 12 градусов.

В Благовещенске осадков не ожидается. Скорость южного ветра составит ночью 6-11, днем – 8-13 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 3 градусов. Днем станет теплее – 10-12 градусов выше нуля.

Просмотров всего: 785

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Благовещенцы делятся в соцсетях снимками заснеженного города
Общество 2

Пасмурно с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 6 апреля
Общество 1

В Амурской области зима не сдает позиции: прогноз погоды на 6 апреля
Общество 2

В нескольких районах Амурской области выпал снег