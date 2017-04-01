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Летние лагеря в Приамурье готовят к сезону отдыха

Летние лагеря в Приамурье готовят к сезону отдыха

Приамурские детские оздоровительные лагеря готовятся принять отдыхающих. В преддверии лета в лагерях ведут отделочные и строительные работы, закупают новую мебель. Для детей уже продумывают план развлекательных мероприятий и подыскивают воспитателей и вожатых.

В этом году в детском оздоровительном лагере «Колосок» решили открыть новый, четвертый по счету корпус из-за наплыва желающих отдохнуть летом. За четыре смены их здесь бывает около тысячи. Строить с нуля здание не пришлось – взяли домик, в котором в течение восьми лет жил обслуживающий персонал. Теперь в нем стоят новые окна и ведется ремонт.

«Значит, в кратчайшие сроки был заменена электропроводка, сантехническое оборудование. Сейчас ведутся работы с поставщиками на выполнение фасадных работ. То есть он полностью обновится как внутри, так и снаружи», – рассказал замдиректора по административно-хозяйственной работе лагеря «Колосок» Александр Миронов.

Столовую, административное здание, культурно-развлекательный центр и три корпуса, рассчитанные более чем на 80 человек, – тоже ждет ремонт, но только косметический. Не обойдется здесь и без перестановки мебели – скоро в этих комнатах появится около 70 новых тумбочек.

«Значит, в рамках подготовки к оздоровительным сменам закуплено около 80 новых кроватей, все новые, красивые, с обязательной сертификацией. Также обновили постельное белье. 300 комплектов белья, матрасов и все подушки. Закуплены еще скамейки, потому что те были в плачевном состоянии», – добавил Александр Миронов.

А вот палаточным городкам «Бродвей» и «Лесная сказка» потребуется капитальный ремонт. В «Колоске» к летнему сезону готовят не только различные постройки, но и объекты жизнеобеспечения лагеря. В водонапорной башне заменили фильтры и почистили от шлаков и песка, а на теплотрассе поменяли аварийные участки. Такие масштабные работы здесь не проводились более 35 лет.

«Котельная как объект жизнеобеспечения лагеря была подвержена капитальному ремонту. До этого был только косметический. Заменили трубу дымовую и вспомогательные дымососы. Отдали большие деньги, но оно того стоило. Старая труба не выдерживала нагрузок, просто прохудилась, грубо говоря», – пояснил замдиректора.

Не забыли в лагере и о детском досуге – закупили лодки и катамараны. Ближе к лету в «Колоске» обустроят пляжную зону на берегу реки Безымянки. Спасательную вышку здесь уже собирают. На все работы и необходимые покупки потратили около трех миллионов рублей. В планах – в преддверии летнего сезона облагородить полуторакилометровую экологическую тропу. По экскурсионному маршруту сотрудники лагеря хотят поставить лавочки и беседки.

«Во-первых, надо навести мостики через ручьи. Они должны быть стилизованные, в виде препятствий. Каждому ручью надо название дать в игровой форме, детское. Указатели возле ручьев сказочные», – рассказал о планах педагог лагеря Сергей Лапин.

Как будут развлекать детей в возрасте от 6 до 17 лет в лагере тоже решили. План мероприятий на первую смену уже расписан. Воспитатели и вожатые – подобраны. В «Колоске» останется только покрасить различные постройки и провести акарицидную обработку территории от клещей, но это будет в мае.

А вот проверки в лагере начались уже сейчас. Перед открытием летнего сезона его проверят пожарные, специалисты из Роспотребнадзора, Ростехнадзора, санэпидемстанции, прокуратуры. Чтобы первым 270 ребятам, которые приедут сюда отдыхать 2 июня, ничто не омрачило летний отдых.

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#дети #отдых

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    4 часа назад

    Недавно с семьёй были в Огоньке-там ничего к подготовке не делают-убитый лагерь.

  • Заря

    Заря
    1 час назад

    Нет санэпидемстанций уже давно!!!Роспотребнадзор + Центр гигиены и эпидемиологии = санэпидемстанция.

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