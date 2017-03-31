В Киеве вместо памятника Ленину установят светящийся меч джедая

Фото: mhealth.ru

На месте памятника Ленину в Киеве будет создана оригинальная арт-инсталляция. Международное жюри конкурса «Общественное соглашение» определило четыре лучших проекта от художников из разных стран. Об этом, ссылаясь на украинские СМИ, сообщает телеканал Life.ru.

Одним из самых ярких предложений является световой арт-объект. На постаменте, некогда принадлежавшем вождю мирового пролетариата, предлагают установить прожектор, который будет напоминать меч джедая. Как пояснили авторы этой идеи, такая инсталляция послужит символом того, что всем нам стоит время от времени смотреть на вещи в ином свете.

Также архитекторы предлагают установить деревянную конструкцию, напоминающую клетку. Она должна разместиться горизонтально позади постамента, чтобы подчеркнуть его беспомощность.

Победителя конкурса выберут с помощью онлайн-голосования. Лучшую работу назовут в воскресенье, 9 апреля.

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#Украина

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