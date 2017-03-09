Александр Козлов посетил Тобольск и осмотрел местные производства

Фото: amurobl.ru

В среду, 5 апреля, губернатор Амурской области Александр Козлов вместе со спецпредставителем президента РФ Сергеем Ивановым посетил Тобольск. Чиновники осмотрели действующие производства холдинга «СИБУР», а также строящийся комплекс компании «ЗапСибНефтехим». Он должен стать крупнейшим нефтехимическим производством в России.

«Проблеме утилизации попутного нефтяного газа сейчас уделяется повышенное внимание на государственном уровне. СИБУР вносит свой заметный вклад в предотвращение его сжигания, предоставляя нефтяным компаниям экологически и экономически эффективное решение – переработку ПНГ для производства нефтехимической продукции, которая в результате используется во всех сферах сегодняшней жизни», – отметил председатель правления «СИБУРа» Дмитрий Конов.

В 2016 году «СИБУР» переработал свыше 22 миллиардов кубометров ПНГ, тем самым предотвратив выбросы в атмосферу почти 7 миллионов тонн CО2, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«На примере этого проекта мы видим, как можно применять наилучшие доступные технологии. Кроме того, для меня было важно увидеть, как действующие производства "СИБУРа" подходят к решению экологических задач. Воздействие на окружающую среду сведено к минимуму, в частности, здесь используют систему замкнутого цикла. Также я увидел работу передвижной экологической лаборатории, которая выезжает для измерений состояния атмосферного воздуха в любую точку города по каждому запросу общественности, все данные открыты, доступны для людей», – рассказал Сергей Иванов.

«В будущем в Приамурье появится аналогичный завод. Сегодня нам удалось увидеть, каким он будет, и это действительно производит впечатление. Наш регион продолжает уверенное и поступательное движение в новую эру – эру индустриализации. Строительство новых заводов в Свободненском районе – это уникальные инвестиционные проекты не только в масштабах Амурской области, но и страны. Их реализация даст большой импульс социально-экономическому развитию области в целом, а также городу Свободный, где будут построены новый жилой микрорайон, школы, детские сады, поликлиника. Здесь должно появиться не только уникальное производство, но и развитая социальная инфраструктура. В результате качество жизни в городе выйдет на новый, гораздо более высокий уровень», – отметил, в свою очередь, Александр Козлов.

После знакомства с производствами «СИБУРа» гости осмотрели реконструированную в 2015 году баскетбольную площадку в Тобольском филиале Тюменского индустриального университета.

На территории филиала, как и в других образовательных и спортивных учреждениях Тобольска, в рамках программы «Вторая жизнь пластика» было установлено несколько баков для раздельного сбора пластика и его дальнейшей переработки.

Дмитрий Конов подчеркнул, что полимерные материалы, производимые из отходов нефтегазодобычи, энергоэффективные и долговечные, с потенциалом 100 % переработки, полностью соответствуют экологическому принципу экономики замкнутого цикла.

Просмотров всего: 988

#визиты #губернатор #технологии #энергетика

распечатать