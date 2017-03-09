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Александр Козлов посетил Тобольск и осмотрел местные производства

Александр Козлов посетил Тобольск и осмотрел местные производства
Фото: amurobl.ru

В среду, 5 апреля, губернатор Амурской области Александр Козлов вместе со спецпредставителем президента РФ Сергеем Ивановым посетил Тобольск. Чиновники осмотрели действующие производства холдинга «СИБУР», а также строящийся комплекс компании «ЗапСибНефтехим». Он должен стать крупнейшим нефтехимическим производством в России.

«Проблеме утилизации попутного нефтяного газа сейчас уделяется повышенное внимание на государственном уровне. СИБУР вносит свой заметный вклад в предотвращение его сжигания, предоставляя нефтяным компаниям экологически и экономически эффективное решение – переработку ПНГ для производства нефтехимической продукции, которая в результате используется во всех сферах сегодняшней жизни», – отметил председатель правления «СИБУРа» Дмитрий Конов.

В 2016 году «СИБУР» переработал свыше 22 миллиардов кубометров ПНГ, тем самым предотвратив выбросы в атмосферу почти 7 миллионов тонн CО2, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«На примере этого проекта мы видим, как можно применять наилучшие доступные технологии. Кроме того, для меня было важно увидеть, как действующие производства "СИБУРа" подходят к решению экологических задач. Воздействие на окружающую среду сведено к минимуму, в частности, здесь используют систему замкнутого цикла. Также я увидел работу передвижной экологической лаборатории, которая выезжает для измерений состояния атмосферного воздуха в любую точку города по каждому запросу общественности, все данные открыты, доступны для людей», – рассказал Сергей Иванов.

«В будущем в Приамурье появится аналогичный завод. Сегодня нам удалось увидеть, каким он будет, и это действительно производит впечатление. Наш регион продолжает уверенное и поступательное движение в новую эру – эру индустриализации. Строительство новых заводов в Свободненском районе – это уникальные инвестиционные проекты не только в масштабах Амурской области, но и страны. Их реализация даст большой импульс социально-экономическому развитию области в целом, а также городу Свободный, где будут построены новый жилой микрорайон, школы, детские сады, поликлиника. Здесь должно появиться не только уникальное производство, но и развитая социальная инфраструктура. В результате качество жизни в городе выйдет на новый, гораздо более высокий уровень», – отметил, в свою очередь, Александр Козлов.

После знакомства с производствами «СИБУРа» гости осмотрели реконструированную в 2015 году баскетбольную площадку в Тобольском филиале Тюменского индустриального университета.

На территории филиала, как и в других образовательных и спортивных учреждениях Тобольска, в рамках программы «Вторая жизнь пластика» было установлено несколько баков для раздельного сбора пластика и его дальнейшей переработки.

Дмитрий Конов подчеркнул, что полимерные материалы, производимые из отходов нефтегазодобычи, энергоэффективные и долговечные, с потенциалом 100 % переработки, полностью соответствуют экологическому принципу экономики замкнутого цикла.

Просмотров всего: 988

#визиты #губернатор #технологии #энергетика

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    4 часа назад

    впечатляет, однако

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Одно бла-бла-бла.

  • Тоха028

    Тоха028
    3 часа назад

    хорошо все-таки, что производство это начали сейчас строить когда уже есть экологические нормы и их несоблюдение жестко дрюкают. а вообще сибур молодцы, это вам не космодром с рогожкиным

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    Такое чувство, что губернатор из рабочих поездок не выбирается. Очень плотный график. Всё таки молодость это сильное преимущество!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    А что напишут СаняЧ, старшОй у класе? Бггг.

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    3 часа назад

    Хорошее начало! Главное, чтобы довели до конца!

    Очень хочется жить в самодостаточном регионе! Но ничего просто так не дается! Чтобы добиться цели нужно пахать и пахать!

    Остается только пожелать удачи региональным правителям! Остальное у них уже есть!

  • Витком

    Витком
    3 часа назад

    Ты Фанат с утра ничего не принял?

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Евгений Шувалов

    Такое чувство, что губернатор из рабочих поездок не выбирается. Очень плотный график. Всё таки молодость это сильное преимущество!



    Стрелочкой красной не стал уже губера нашего показывать, найдете если постараетесь.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    3 часа назад

    ой да при чем тут губернатор и зачем его было туда возить? надо было автобус с общественниками экологами и проч туда отправлять, чтобы они убедились что такое производство сегодня экологично и угрозы не несет. Посмотрели бы и потом по приезду вдолбили в головы местных мракобесов

  • Н.В.

    Н.В.
    3 часа назад

    Не жалеет он себя , не жалеет.. Его потуги , молодость , энергию да на реальные, результативные дела в области, Цены бы не было , Положительной динамики пока не наблюдается,

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Bonyfacii

    ой да при чем тут губернатор и зачем его было туда возить?



    А как еще видимость его деятельности создавать?

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Н.В.

    Не жалеет он себя , не жалеет.. Его потуги , молодость , энергию да на реальные, результативные дела в области, Цены бы не было , Положительной динамики пока не наблюдается,



    Как не наблюдается. Вы СМИ местные перечитайте, за последние 4 месяца, да у нас индустриализация полным ходом...... скоро начнется.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    mikey007

    Bonyfacii

    ой да при чем тут губернатор и зачем его было туда возить?



    А как еще видимость его деятельности создавать?



    ну не начинайте троллинг

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Фанат_BLG

    Хорошее начало! Главное, чтобы довели до конца!

    Очень хочется жить в самодостаточном регионе! Но ничего просто так не дается! Чтобы добиться цели нужно пахать и пахать!

    Остается только пожелать удачи региональным правителям! Остальное у них уже есть!



    Дорогой друк! Не смею давать свои советы столь достопочтенному дону, но полемически замечу: если Вам действительно "Очень хочется жить в самодостаточном регионе!" , то САМИ доведите свой конец до хорошего начала))).

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Дмитрий1А что напишут СаняЧ, старшОй у класе? Бггг.


    обязательно напишут....

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    mikey007
    Н.В.

    Не жалеет он себя , не жалеет.. Его потуги , молодость , энергию да на реальные, результативные дела в области, Цены бы не было , Положительной динамики пока не наблюдается,



    Как не наблюдается. Вы СМИ местные перечитайте, за последние 4 месяца, да у нас индустриализация полным ходом...... скоро начнется.


    индустриализация была в СССР, теперь феодализация!

  • Н.В.

    Н.В.
    2 часа назад

    Придется подождать , вот только " Жаль только — жить в эту пору прекрасную

    Уж не придется — ни мне, ни тебе... ."

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    mikey007

    Н.В.

    Не жалеет он себя , не жалеет.. Его потуги , молодость , энергию да на реальные, результативные дела в области, Цены бы не было , Положительной динамики пока не наблюдается,



    Как не наблюдается. Вы СМИ местные перечитайте, за последние 4 месяца, да у нас индустриализация полным ходом...... скоро начнется.



    Местные сми еще не то напишут, это же не независимые, как Елена Голубь - журналист, которая рассказала президенту о реальной катастрофе в медицине в ЕАО и отношению к простым гражданам. Тот сразу губера за жабры и на ковер. Ну а результат будет виден.

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Козлов на месте не сидит, постоянно куда-то матается! Правильная позиция, глав и министров дергает.. Хорошо что не отсиживается в кабинете

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Знаток28

    Козлов на месте не сидит, постоянно куда-то матается! Правильная позиция, глав и министров дергает.. Хорошо что не отсиживается в кабинете



    Блииин... я постоянно куда-то мотаюсь, глав дёргаю (министров - не дотягиваюсь, но я могу поднажать), в кабинете не отсижываюсь... Я - готовый губернатор? Я согласен. Сколько у него з/п, штук 200? Я согласен так трудиться за 150 тысяч рублей в календарный месяц. Я выйграл сей тендер, да? На эту тяжкую службу готов выйти через 3 минуты.

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    1 час назад

    Дмитрий1

    Фанат_BLG

    Хорошее начало! Главное, чтобы довели до конца!

    Очень хочется жить в самодостаточном регионе! Но ничего просто так не дается! Чтобы добиться цели нужно пахать и пахать!

    Остается только пожелать удачи региональным правителям! Остальное у них уже есть!



    Дорогой друк! Не смею давать свои советы столь достопочтенному дону, но полемически замечу: если Вам действительно "Очень хочется жить в самодостаточном регионе!" , то САМИ доведите свой конец до хорошего начала))).



    Мне вообще не хочется вступать в полемику, дорогой друк!

    Мне просто одно сложно понять, почему все интересные инициативы губернатора вы, и ваша "тусовка" вечно недовольных пессимистов с явными признаками параноидальной депрессии воспринимает как что-то плохое! Может быть вы относитесь к тем людям, для которых чем хуже для области, тем лучше для них, и чем лучше для области, тем хуже для них?

    Прикинь если у губернатора все получится и завод будет построен? Амурский бюджет пополнится налоговыми поступлениями! Появятся новые рабочие места! В кого тогда будете г.вном кидаться? Уже не проканает лозунг: все развалили!

    Ну да, ломать не строить! Чтобы строить нужно больше времени, сил и мозгов! Это не банкротить производство, чтобы потом по кускам растащить!

    Я очень рад, что губернатор занимается улучшением экономики области. Я действительно хочу жить в области, которая может сама себя обеспечить, а не просить постоянно федеральной помощи! А вот в какой области хотите жить вы и что вы для этого делаете - это уже другой вопрос!

    Может быть слегка эмоционально, зато от души!

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Дмитрий1

    Знаток28

    Козлов на месте не сидит, постоянно куда-то матается! Правильная позиция, глав и министров дергает.. Хорошо что не отсиживается в кабинете



    Блииин... я постоянно куда-то мотаюсь, глав дёргаю (министров - не дотягиваюсь, но я могу поднажать), в кабинете не отсижываюсь... Я - готовый губернатор? Я согласен. Сколько у него з/п, штук 200? Я согласен так трудиться за 150 тысяч рублей в календарный месяц. Я выйграл сей тендер, да? На эту тяжкую службу готов выйти через 3 минуты.



    Что ты для этого сделал? Почему я не видел тебя в списках выдвиженцев?? Или всё таки видел, товарищ Абрамов??

    Кстати зп депутата ГД 450тыс, а ответственности у него гораздо меньше. А если про нашего представителя в ГД говорить, так тот и вовсе безответственная тумбочка

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    Мне просто одно сложно понять, почему все интересные инициативы губернатора



    А тут просто нет не дураков не наркоманов, чтоб эти инициативы как то иначе воспринимать, кроме как:

    "у нас будет ... бла-бла-бла.."

  • Старший в классе

    Старший в классе
    51 минута назад

    Если эти предприятия заходят на Амурскую область, то вполне логично посмотреть опыт у других регионов, грамотный жизненный ход

  • mikey007

    mikey007
    48 минут назад

    Старший в классе

    Если эти предприятия заходят на Амурскую область, то вполне логично посмотреть опыт у других регионов, грамотный жизненный ход



    А мне кажется он нихрена не разглядел.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    45 минут назад

    mikey007

    Старший в классе

    Если эти предприятия заходят на Амурскую область, то вполне логично посмотреть опыт у других регионов, грамотный жизненный ход



    А мне кажется он нихрена не разглядел.



    О чем я и говорил ранее, твой замысел засрать все ветки понятен, свободна

  • СаняCh

    СаняCh
    37 минут назад

    Старший в классе

    mikey007

    Старший в классе

    Если эти предприятия заходят на Амурскую область, то вполне логично посмотреть опыт у других регионов, грамотный жизненный ход



    А мне кажется он нихрена не разглядел.



    О чем я и говорил ранее, твой замысел засрать все ветки понятен, свободна



    У него вахта на новости про Труша, не отвлекай его ботов

  • mikey007

    mikey007
    37 минут назад

    Старший в классе

    mikey007

    Старший в классе

    Если эти предприятия заходят на Амурскую область, то вполне логично посмотреть опыт у других регионов, грамотный жизненный ход



    А мне кажется он нихрена не разглядел.



    О чем я и говорил ранее, твой замысел засрать все ветки понятен, свободна



    Эт не я тридцать ников наплодил, заметь.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    36 минут назад

    Фанат_BLG

    Дмитрий1

    Фанат_BLG

    Хорошее начало! Главное, чтобы довели до конца!

    Очень хочется жить в самодостаточном регионе! Но ничего просто так не дается! Чтобы добиться цели нужно пахать и пахать!

    Остается только пожелать удачи региональным правителям! Остальное у них уже есть!



    Дорогой друк! Не смею давать свои советы столь достопочтенному дону, но полемически замечу: если Вам действительно "Очень хочется жить в самодостаточном регионе!" , то САМИ доведите свой конец до хорошего начала))).



    Мне вообще не хочется вступать в полемику, дорогой друк!

    Мне просто одно сложно понять, почему все интересные инициативы губернатора вы, и ваша "тусовка" вечно недовольных пессимистов с явными признаками параноидальной депрессии воспринимает как что-то плохое! Может быть вы относитесь к тем людям, для которых чем хуже для области, тем лучше для них, и чем лучше для области, тем хуже для них?

    Прикинь если у губернатора все получится и завод будет построен? Амурский бюджет пополнится налоговыми поступлениями! Появятся новые рабочие места! В кого тогда будете г.вном кидаться? Уже не проканает лозунг: все развалили!

    Ну да, ломать не строить! Чтобы строить нужно больше времени, сил и мозгов! Это не банкротить производство, чтобы потом по кускам растащить!

    Я очень рад, что губернатор занимается улучшением экономики области. Я действительно хочу жить в области, которая может сама себя обеспечить, а не просить постоянно федеральной помощи! А вот в какой области хотите жить вы и что вы для этого делаете - это уже другой вопрос!

    Может быть слегка эмоционально, зато от души!



    Я действительно рад за то, что есть люди, которые верят в лучшее будушее - так и должно быть. Я выше сказал несколько о другом, а именно, что вот на того губера, мэршу и прочее - надежды возлагать вообще не нужно. И уж тем более планировать своё будущее (в котором ВЫ собираетесь жить) в соответствии с болтовнёй от этих персонажей.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    32 минуты назад

    СаняCh

    Дмитрий1

    Знаток28

    Козлов на месте не сидит, постоянно куда-то матается! Правильная позиция, глав и министров дергает.. Хорошо что не отсиживается в кабинете



    Блииин... я постоянно куда-то мотаюсь, глав дёргаю (министров - не дотягиваюсь, но я могу поднажать), в кабинете не отсижываюсь... Я - готовый губернатор? Я согласен. Сколько у него з/п, штук 200? Я согласен так трудиться за 150 тысяч рублей в календарный месяц. Я выйграл сей тендер, да? На эту тяжкую службу готов выйти через 3 минуты.



    Что ты для этого сделал? Почему я не видел тебя в списках выдвиженцев?? Или всё таки видел, товарищ Абрамов??

    Кстати зп депутата ГД 450тыс, а ответственности у него гораздо меньше. А если про нашего представителя в ГД говорить, так тот и вовсе безответственная тумбочка



    А что сделал такого эдакого нынешний губер? Нифига? - Бывает. Он, наверняка, крупный хозяйственник, финансист или экономист? Нет??? А ЧТО ОН сделал, что бы рулить областью, неужели Путину понравился - это всё?

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