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Учёные заплатят 17 тысяч долларов тем, кто пролежит два месяца в кровати

Учёные заплатят 17 тысяч долларов тем, кто пролежит два месяца в кровати
Фото: ngzt.ru

Французский институт космической медицины обещает выплатить 17 тысяч долларов добровольцам, которые согласятся пролежать два месяца в кровати. Эксперимент преследует серьёзную цель: учёные намерены создать условия, максимально близкие к микрогравитации, передаёт «Вести.Ru».

Для успешного проведения эксперимента специалистам требуются 24 мужчины от 20 до 45 лет, не имеющих вредных привычек. Как пояснили учёные, проведение подобного эксперимента на Земле обойдётся в несколько раз дешевле, чем исследование на околоземной орбите.

Первые две недели добровольцев будут детально исследовать. После этого они два месяца проведут в кровати в лежачем положении. Испытуемые не смогут встать даже для того, чтобы поесть или сходить в туалет. Учёные предупреждают: заработок не из лёгких, добровольцы в определённый момент почувствуют сильную тошноту, их мышцы заметно ослабнут, а иммунитет снизится. Поэтому для эксперимента нужны исключительно здоровые люди.

В 2014 году похожий эксперимент проводили сотрудники NASA. Тогда за три месяца в постели доброволец получил 18 тысяч долларов. Все это время он играл в видеоигры, думал о жизни, а под конец сильно заскучал.

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#здоровье #космос #наука

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