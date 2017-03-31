В ОКЦ отменили два «королевских» представления

Общественно-культурный центр Благовещенска сообщил об отмене двух ранее анонсированных представлений: шоу «Короли грузинского танца»и венгерской оперетты «Королева чардаша».

Генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова объяснила отмену низким спросом на билеты: «Билеты на эти представления продавались плохо, особенно на оперетту. Интерес к танцевальному шоу у зрителей был, но, видимо, оттолкнула цена на билеты».

Конкурс грузинского тоста, который проводился на Амур.инфо с розыгрышем билетов на шоу «Короли грузинского танца» также отменяется.

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