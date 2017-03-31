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В ОКЦ отменили два «королевских» представления

В ОКЦ отменили два «королевских» представления

Общественно-культурный центр Благовещенска сообщил об отмене двух ранее анонсированных представлений: шоу «Короли грузинского танца»и венгерской оперетты «Королева чардаша».

Генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова объяснила отмену низким спросом на билеты: «Билеты на эти представления продавались плохо, особенно на оперетту. Интерес к танцевальному шоу у зрителей был, но, видимо, оттолкнула цена на билеты».

Конкурс грузинского тоста, который проводился на Амур.инфо с розыгрышем билетов на шоу «Короли грузинского танца» также отменяется.

Просмотров всего: 1958

#жизнь #конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Раньше люди с удовольствием шли на оперетту...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    эээх!.. жаль!.. я смотрел выступление Абхазского коллектива, это просто незабываемое, по энергетике танца, зрелище!..

  • full

    full
    2 часа назад

    Генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова объяснила отмену низким спросом на билеты: «Билеты на эти представления продавались плохо, особенно на оперетту. Интерес к танцевальному шоу у зрителей был, но, видимо, оттолкнула цена на билеты».

    А кто устанавливает цену на билеты?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    full

    А кто устанавливает цену на билеты?



    Высоко-высоко в горах....

  • Зритель

    Зритель
    1 час назад

    Вопрос цены на билеты очень простой. Каждый артист имеет свой ценник. Выплати емк нужную сумму, а билеты можешь раздавать бесплатно.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Сергей Труш

    эээх!.. жаль!.. я смотрел выступление Абхазского коллектива, это просто незабываемое, по энергетике танца, зрелище!..



    Можешь еще раз посмотреть. Вот здесь:

    https://www.youtube.com/watch?v=OZf2qBZNUAY

  • Зритель

    Зритель
    1 час назад

    Глупость. Никакой youtube, никакой телевизор не заменит живого восприятия. Это касается, как ансамля танца, так и спектакля оперетты.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Нам Стасик дороже искусства. Стасик, приезжай к нам исчо.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Зритель

    Глупость. Никакой youtube, никакой телевизор не заменит живого восприятия. Это касается, как ансамля танца, так и спектакля оперетты.



    Как вы относитесь к картине Ренуара «Танцовщица»?

  • Зритель

    Зритель
    1 час назад

    Еще одна глупость.

  • full

    full
    1 час назад

    Зритель

    Вопрос цены на билеты очень простой. Каждый артист имеет свой ценник. Выплати емк нужную сумму, а билеты можешь раздавать бесплатно.



    Соответственно есть два аппетита - гражданина артиста и гражданки Багровой. Аппетит артиста - константа, а гражданка Багрова как бэ и должна втиснуться между интересом зрителя и своим ? На этот раз не втиснулась. Интересно, почему?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Зритель

    Еще одна глупость.



    Это вы про Ренуара?

    Пы.сы. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. (с)

  • Зритель

    Зритель
    58 минут назад

    Нет, я про то, что буду в Вашингтоне обязательно посмотрю.Спектакли и концерты смотрю в театрах и в зале, Картины в картинных галереях. Кино оставляю Вам. Не смотрю.

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