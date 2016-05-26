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В Благовещенске суд признал Антона Тарана банкротом

В Благовещенске суд признал Антона Тарана банкротом

Арбитражный суд Амурской области рассмотрел дело по заявлению «Амурских коммунальных систем» о признании банкротом бизнесмена Антона Тарана. Открытое заседание прошло 3 апреля. В итоге судья поддержал эту меру.

Как говорится в материалах заседания, АКС обратились в Арбитражный суд области с заявлением о признании Антона Тарана банкротом. Производство по делу возбудили 19 октября 2016 года.

Определением суда от 16 ноября 2016 года требования заявителя были признаны обоснованными. В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – реструктуризация долгов – сроком до 13 марта 2017 года.

13 марта 2017 года суд отложил судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего по делу до 3 апреля 2017 года.

Рассмотрев все обстоятельства дела 3 апреля, суд принял решение о признании Антона Тарана банкротом. Общая сумма задолженности с его стороны составила более 35 миллионов рублей. В отношении Тарана открыли процедуру реализации его имущества сроком до 17 июля 2017 года.

Кроме того, отмечается, что бизнесмену запретили выезжать из России «до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве».

Как сообщало Амур.инфо, 25 мая 2016 года Антон Таран попался на попытке подкупа, был задержан, а позже помещен под домашний арест.

По версии следствия, в мае 2016 года обвиняемый незаконно передал представителю АКС три миллиона рублей. Эти деньги предназначались за содействие, чтобы с Тараном заключили соглашение об уступке права требования задолженности. Она образовалась между АКС и теми компаниями, руководителем которых являлся предприниматель. Причем сумма долга – свыше 230 миллионов рублей – должна была перейти ему менее чем за 23 миллиона рублей.

Просмотров всего: 3616

#закон #криминал #суды

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Комментарии
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  • sabotazh

    sabotazh
    4 часа назад

    Его признали как физлицо банкротом? Или как ИП? Или одну из его компаний? Внесите конкретику.

  • Знаток28

    Знаток28
    4 часа назад

    Переписанное на родственников жильё и наворованные финансы, сделали его банкротом? Сомнительно

  • Shin.28rus

    Shin.28rus
    4 часа назад

    Так он и был без гроша! что он дурак что ли на себя имущество оформлять?

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад



    по заявлению «Амурских коммунальных систем» о признании банкротом



    масковские подстилки скоро все население Амурки банкротом сделают.

  • володька

    володька
    4 часа назад

    банкрот таран как физ. лицо. а все компашки юр.лица в том числе и евросервис успешно работают.

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    А че, контракт с дьяволом на 50 лет еще продлили.

    Спасибо ЕР за ето

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    володька

    банкрот таран как физ. лицо. а все компашки юр.лица в том числе и евросервис успешно работают.



    Раз арбитраж признал, значит как предпринимателя. А управляйки отдельно же оформлены, как ООО.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Да, полный трындец придет простым жителям с этими поборами АКС.

    С советских коммуникаций выжимают последнее, работяг выгоняют, оставшиеся за копейки латают ржавье.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    4 часа назад

    sabotazh

    Его признали как физлицо банкротом? Или как ИП? Или одну из его компаний? Внесите конкретику.



    http://kad.arbitr.ru/Card/1ad0ca45-1be0-409d-b870-f0162930583d

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    А ИП это и есть физ.лицо

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Жестоко его опустили.Показательная порка для других.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Алёна Валентиновна

    А ИП это и есть физ.лицо



    В юридическиом смысле нет

    Хотя физ.лица да тоже в арбитраже объявляют банкротом.

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Так его посадили, или ещё под арестом?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    49 минут назад

    Из чего выходит, что все что своровал, отдавать не нужно, тыж банкрот, о как!

  • full

    full
    35 минут назад

    Старший в классе

    Из чего выходит, что все что своровал, отдавать не нужно, тыж банкрот, о как!



    А давайте Амурскую область признаем банкротом. В этом что то есть.

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