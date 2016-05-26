В Благовещенске суд признал Антона Тарана банкротом

Арбитражный суд Амурской области рассмотрел дело по заявлению «Амурских коммунальных систем» о признании банкротом бизнесмена Антона Тарана. Открытое заседание прошло 3 апреля. В итоге судья поддержал эту меру.

Как говорится в материалах заседания, АКС обратились в Арбитражный суд области с заявлением о признании Антона Тарана банкротом. Производство по делу возбудили 19 октября 2016 года.

Определением суда от 16 ноября 2016 года требования заявителя были признаны обоснованными. В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – реструктуризация долгов – сроком до 13 марта 2017 года.

13 марта 2017 года суд отложил судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего по делу до 3 апреля 2017 года.

Рассмотрев все обстоятельства дела 3 апреля, суд принял решение о признании Антона Тарана банкротом. Общая сумма задолженности с его стороны составила более 35 миллионов рублей. В отношении Тарана открыли процедуру реализации его имущества сроком до 17 июля 2017 года.

Кроме того, отмечается, что бизнесмену запретили выезжать из России «до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве».

Как сообщало Амур.инфо, 25 мая 2016 года Антон Таран попался на попытке подкупа, был задержан, а позже помещен под домашний арест.

По версии следствия, в мае 2016 года обвиняемый незаконно передал представителю АКС три миллиона рублей. Эти деньги предназначались за содействие, чтобы с Тараном заключили соглашение об уступке права требования задолженности. Она образовалась между АКС и теми компаниями, руководителем которых являлся предприниматель. Причем сумма долга – свыше 230 миллионов рублей – должна была перейти ему менее чем за 23 миллиона рублей.

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