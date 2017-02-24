Росстат: число бедных в стране увеличилось на 300 тысяч

Фото: azerros.ru

Число бедных россиян по итогам 2016 года увеличилось на 1,5 %, или 300 тысяч человек. Таким образом, в настоящее время в РФ бедными официально числятся 19,8 миллиона человек. Такие данные приводит Росстат, пишет «Российская газета».

Доля бедного населения, уровень доходов представителей которого не дотягивает до прожиточного минимума, составила 13,5 %. Наиболее крупной доля бедного населения была в начале и середине минувшего года. В IV квартале 2016 года уровень бедности составил 10,1 %, в III квартале – 18,8 %, во II квартале – 13,5 %, в I квартале – 16 %.

Прожиточный минимум в стране, по данным Росстата, в IV квартале прошлого года равнялся 9 691 рублю на человека в месяц. В то время как среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 973 рубля в месяц. Это 371,2 % к прожиточному минимуму.

20 марта в беседе с «Лентой.ру» бывший замглавы Минэкономразвития назвал неэффективный труд одной из главных проблем России. «Издержки на труд у нас очень высоки. Ситуация такая: у нас зарплаты маленькие, а производительность труда процентов на 30-40 ниже, чем эти зарплаты. Но факт есть факт – даже при таких низких зарплатах эффективность труда у нас очень низкая. Получается порочный круг. И зарплаты низкие, и работа плохая», – подчеркнул представитель МЭР.

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#жизнь #экономика

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