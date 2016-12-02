Благовещенцам тяжело переходить перекрестки из-за «быстрых» светофоров

Благовещенским пешеходам на перекрестках иногда приходится поторопиться, чтобы не попасть под колеса. Тех 20 секунд, которые даются на то, чтобы перейти проезжую часть, людям не везде хватает. В областном центре в ГИБДД с жалобой на светофоры обратился один человек, а в городскую администрацию – пока ни одного.

Даже когда светофор горит зеленым, молодая мама Наталья глядит в оба. Иногда ушлые автомобилисты так и норовят «подрезать» коляску годовалого Саши при поворотах. А между тем медлить пешеходам нельзя – разрешенное время истекает быстро.

«Можно сказать, что приоритет на дороге отдается автомобилистам. Но про пешеходов хотелось бы, чтобы не забывали. Одно дело, когда ты идешь сам, но когда ты еще везешь коляску с ребенком, не всегда успеваешь, не всегда такой мобильный», – поясняет Наталья Храмова.

Режимом работы светофоров благовещенцы недовольны в основном в центре города. Здесь «зеленый» горит секунд 20.

В районе автовокзала работает трехфазный светофор. Вот где пешеходам приходится сильно спешить, когда переходишь дорогу по диагонали. Начинать движение нужно сразу, как загорелся «зеленый». И то не всегда успеваешь. Осложняет переход отсутствие звукового сигнала и табло обратного отсчета.

«Чуть я постарше б была, не успела бы дойти!» – заявила пенсионерка Дина Савичева.

«Тут в зависимости от того, как пройти. Если по диагонали – тяжеловато, особенно если на каблуках. Я думаю, тут можно было чуть-чуть подольше», – считает пешеход Наталья Тархова.

Еще один трехфазный перекресток – 50-летия Октября – Амурская. Времени на прохождение проезжей части еще меньше – 18 секунд. Пересечь Амурскую – не проблема. А вот по диагонали трудно.

«Я бегом, спотыкаюсь! Однажды упала прямо здесь, на перекрестке! Да, не хватает времени. Ну, хоть бы секунды две добавили!» – просит пешеход Валентина Безрукова.

Время работы зеленого сигнала рассчитывают в Омском институте системотехники. За основу берут такую формулу: ширина дороги – средний показатель 15 метров – делят на скорость пешехода. Это фиксированная цифра – 1,3 метра в секунду. И прибавляют пять дополнительных секунд. В итоге получается 16,5 секунд. Благовещенским пешеходам дается на прохождение дороги даже больше, говорят госавтоинспекторы.

«Если вы не успеваете переходить по диагонали, переходите перпендикулярно проезжей части. Сначала одну проезжую часть пройдите, потом вторую. Там времени будет достаточно. Увеличение времени движения пешеходов может повлечь заторы транспортных средств», – пояснил старший госинспектор отделения дорожной инспекции отдела ГИБДД Благовещенска Олег Копейкин.

При установке времени на табло также учитывается интенсивность автомобильного потока. А максимальное время для пешеходов дается на Калинина – Тенистой – 35 секунд. Пока официально в ГИБДД обратилась только одна женщина, она не успевает пройти дорогу на Шимановского – Зейской. Изменить режим работы светофоров госавтоинспекторы сами не могут. Владелец дороги – администрация Благовещенска. И заявления нужно писать туда. За последний год пока никто не жаловался.

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#происшествия #транспорт

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