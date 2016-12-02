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Благовещенцам тяжело переходить перекрестки из-за «быстрых» светофоров

Благовещенцам тяжело переходить перекрестки из-за «быстрых» светофоров

Благовещенским пешеходам на перекрестках иногда приходится поторопиться, чтобы не попасть под колеса. Тех 20 секунд, которые даются на то, чтобы перейти проезжую часть, людям не везде хватает. В областном центре в ГИБДД с жалобой на светофоры обратился один человек, а в городскую администрацию – пока ни одного.

Даже когда светофор горит зеленым, молодая мама Наталья глядит в оба. Иногда ушлые автомобилисты так и норовят «подрезать» коляску годовалого Саши при поворотах. А между тем медлить пешеходам нельзя – разрешенное время истекает быстро.

«Можно сказать, что приоритет на дороге отдается автомобилистам. Но про пешеходов хотелось бы, чтобы не забывали. Одно дело, когда ты идешь сам, но когда ты еще везешь коляску с ребенком, не всегда успеваешь, не всегда такой мобильный», – поясняет Наталья Храмова.

Режимом работы светофоров благовещенцы недовольны в основном в центре города. Здесь «зеленый» горит секунд 20.

В районе автовокзала работает трехфазный светофор. Вот где пешеходам приходится сильно спешить, когда переходишь дорогу по диагонали. Начинать движение нужно сразу, как загорелся «зеленый». И то не всегда успеваешь. Осложняет переход отсутствие звукового сигнала и табло обратного отсчета.

«Чуть я постарше б была, не успела бы дойти!» – заявила пенсионерка Дина Савичева.

«Тут в зависимости от того, как пройти. Если по диагонали – тяжеловато, особенно если на каблуках. Я думаю, тут можно было чуть-чуть подольше», – считает пешеход Наталья Тархова.

Еще один трехфазный перекресток – 50-летия Октября – Амурская. Времени на прохождение проезжей части еще меньше – 18 секунд. Пересечь Амурскую – не проблема. А вот по диагонали трудно.

«Я бегом, спотыкаюсь! Однажды упала прямо здесь, на перекрестке! Да, не хватает времени. Ну, хоть бы секунды две добавили!» – просит пешеход Валентина Безрукова.

Время работы зеленого сигнала рассчитывают в Омском институте системотехники. За основу берут такую формулу: ширина дороги – средний показатель 15 метров – делят на скорость пешехода. Это фиксированная цифра – 1,3 метра в секунду. И прибавляют пять дополнительных секунд. В итоге получается 16,5 секунд. Благовещенским пешеходам дается на прохождение дороги даже больше, говорят госавтоинспекторы.

«Если вы не успеваете переходить по диагонали, переходите перпендикулярно проезжей части. Сначала одну проезжую часть пройдите, потом вторую. Там времени будет достаточно. Увеличение времени движения пешеходов может повлечь заторы транспортных средств», – пояснил старший госинспектор отделения дорожной инспекции отдела ГИБДД Благовещенска Олег Копейкин.

При установке времени на табло также учитывается интенсивность автомобильного потока. А максимальное время для пешеходов дается на Калинина – Тенистой – 35 секунд. Пока официально в ГИБДД обратилась только одна женщина, она не успевает пройти дорогу на Шимановского – Зейской. Изменить режим работы светофоров госавтоинспекторы сами не могут. Владелец дороги – администрация Благовещенска. И заявления нужно писать туда. За последний год пока никто не жаловался.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (41) Обсудить на форуме
  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Отлично!.. Вот только вчера прошёлся по ним, если в Белогорске, после публикации, увеличили время, то в Благовещенске, приходится быстрым шагом, если не был на краю дороги, то не успеешь физически, прим этом в середине дороги обычно пересекаются люди с четырёх сторон, по этому возникает некоторая пауза..

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Пожинаем плоды бюрократии.

  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    в многих больших городах "быстрые" светофоры, почти везде бегом переходишь и никто не жалуется, а тут прям куда бы деться

  • Сосед1

    Сосед1
    4 часа назад

    Вполне достаточное время, если идти нормальным шагом, а не стоять на краю дороги болтать по телефону и ворон считать, а потом выбегать с половины оставшегося времени. Сам и за рулем еду и пешком хожу, так что знаю что говорю. Будьте внимательны на дорогах как водители так и пешеходы и все успеют и проехать и перейти.

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    4 часа назад

    «Если вы не успеваете переходить по диагонали, переходите перпендикулярно проезжей части. Сначала одну проезжую часть пройдите, потом вторую. Там времени будет достаточно. Увеличение времени движения пешеходов может повлечь заторы транспортных средств» - тогда на кой хрен рисуют зЁбру по диагонали?

    А так, и правда иногда приходится бежать.

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    "За последнее время никто не жаловался" - вот, жалуемся!

    Молодые быстрым шагом только-только в 18 секунд укладываются, а пожилым совсем тяжело. "Пересекать перпендикулярно" бабульки не будут, потому как и без того стремятся максимально сокращать свой путь - двигаться многим тяжело в силу возраста и болезни. Плюс машины, завершающие маневр, приходится пропускать, теряя секунды. Добавьте, минимум, секунд пять

  • dikan

    dikan
    4 часа назад

    Поддержу. Когда вводили трехфазные светофоры, говорили что это будет удобно и водителям и пещеходам, которые смогут переходить дорогу по диагонали.

    Взрослому здоровому человеку приходится переходить по диагонали весьма быстрым шагом, для больного пенсионера же, ребенка у которого шаг меньше или инвалида, эта задача становится недоступной. Хорошее решение предложили ГИБДД- "Если вы не успеваете переходить по диагонали, переходите перпендикулярно проезжей части. Сначала одну проезжую часть пройдите, потом вторую. Там времени будет достаточно." Т.е. перейти одну проезжую часть, потом дождаться пока проедут машины обе проезжие части и потом только перейти вторую. Где тут удобство?

    Ну и не забываем, что обычно к моменту смены сигналов на перекрестке всегда оказывается пара-тройка "проскакунов", которые завершают маневр на сигнал разрешающий движение пешеходов. При этом разгоняя с проезжей части этих самых пешеходов, т.е. фактически отнимая у них время на переход.

  • Кэссик

    Кэссик
    4 часа назад

    Вот проблема у людей. Я никогда по диагонали не перехожу,что за вечная спешка?

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    4 часа назад

    Власть предержащим привыкли смотреть на город из окна своего служебного автомобиля: чисто, сухо и бежать через перекресток не надо! Жалобы им не пишут, понимаешь... сами не видят... хм, а что писать-то? тут СМИ во всю трубят про свалки, собак, потопы без ливнёвок и пр, а воз и ныне там! а тут жалобы горожан... кто на них смотрит? вот и не пишут люди... разуверились

  • Знаток28

    Знаток28
    4 часа назад

    Правильно что озвучили проблему, я думаю увеличат время на переход проезжей части, раньше запроса на это что-то не слышал

  • Туж2

    Туж2
    4 часа назад

    Та еще Штучка

    Власть предержащим привыкли смотреть на город из окна своего служебного автомобиля: чисто, сухо и бежать через перекресток не надо! Жалобы им не пишут, понимаешь... сами не видят... хм, а что писать-то? тут СМИ во всю трубят про свалки, собак, потопы без ливнёвок и пр, а воз и ныне там! а тут жалобы горожан... кто на них смотрит? вот и не пишут люди... разуверились



    До коле!!

  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    4 часа назад

    ГИБДДшник правильно сказал, если быстро не ходишь, то иди перпендикулярно. Такие светофоры - сплошное удобство водителям, теперь там хоть проехать можно или повернуть. К хорошему быстро привыкаешь.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    4 часа назад

    dolby сраунд

    ГИБДДшник правильно сказал, если быстро не ходишь, то иди перпендикулярно. Такие светофоры - сплошное удобство водителям, теперь там хоть проехать можно или повернуть. К хорошему быстро привыкаешь.



    с другой стороны, пять дополнительных секунд водителю погоды не сделают, а пешеходу проще будет.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Myxira

    "За последнее время никто не жаловался" - вот, жалуемся!

    Молодые быстрым шагом только-только в 18 секунд укладываются, а пожилым совсем тяжело. "Пересекать перпендикулярно" бабульки не будут, потому как и без того стремятся максимально сокращать свой путь - двигаться многим тяжело в силу возраста и болезни. Плюс машины, завершающие маневр, приходится пропускать, теряя секунды. Добавьте, минимум, секунд пять



    К каждому умнику в верхах, приписать десяток бабушек. Пусть ходит с ними и учит, как нужно передвигаться.

    А вообще, это смахивает на инициативу пенсионного фонда и других служб. Чтобы не выплачивать положенное по старости.

  • Носорог

    Носорог
    4 часа назад

    dikan

    Ну и не забываем, что обычно к моменту смены сигналов на перекрестке всегда оказывается пара-тройка "проскакунов", которые завершают маневр на сигнал разрешающий движение пешеходов. При этом разгоняя с проезжей части этих самых пешеходов, т.е. фактически отнимая у них время на переход.



    Конкретно на Амурской-Зейской, поворачивающим налево, особенно это заметно на автобусах "2" и аналогичных по направлению, просто нет возможности завершить маневр, не зацепив пешеходный зеленый, т.к. нет достаточной паузы между включением красного для них и включением зеленого для пешеходов.

  • Геральт

    Геральт
    4 часа назад

    достаточно громкий заголовок для ОДНОГО обратившегося

  • Бунтарь

    Бунтарь
    4 часа назад

    Жрать надо меньше, чтобы задниц неподъёмных не было. И обувать нормальную обувь вместо тридцатисантиметровых шпилек. Тогда и успевать будут. А разок пройтись быстрым шагом или пробежаться даже полезно.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    4 часа назад

    Замерьте скорость на пешеходном через ул Ленина возле площади. Вот где даже молодым бегать приходится.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    БунтарьЖрать надо меньше, чтобы задниц неподъёмных не было. И обувать нормальную обувь вместо тридцатисантиметровых шпилек. Тогда и успевать будут. А разок пройтись быстрым шагом или пробежаться даже полезно.


    Да вы, фантазер. Трудно представить зажравшуюся старушку на тридцатисантиметровых шпильках. Чаще всего именно такие дошаркивают на красный.

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    Myxira

    Молодые быстрым шагом только-только в 18 секунд укладываются, а пожилым совсем тяжело.



    Да ладно...

    Бабульки-то как раз побыстрее двигаются, по крайней мере стараются, а вот деффачки на шпильках с телефоном у уха... Быстрым шагом, ага.

    "Девушки, если вы думаете, что водители на переходах упиваются вашей неземной красотой, то сильно заблуждаетесь. Они испытывают единственное желание: выйти из машины и дать вам пинка для ускорения" (с)

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    ЛиСа

    Замерьте скорость на пешеходном через ул Ленина возле площади. Вот где даже молодым бегать приходится.



    20 секунд на 26 метров

  • Бунтарь

    Бунтарь
    3 часа назад

    ЛиСа

    Бунтарь

    Жрать надо меньше, чтобы задниц неподъёмных не было. И обувать нормальную обувь вместо тридцатисантиметровых шпилек. Тогда и успевать будут. А разок пройтись быстрым шагом или пробежаться даже полезно.



    Да вы, фантазер. Трудно представить зажравшуюся старушку на тридцатисантиметровых шпильках. Чаще всего именно такие дошаркивают на красный.


    При чём здесь старушки? Согласно тексту статьи старушка Дина Савичева успевает, а нестарушка Наталья Тархова на каблуках нет.

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    3 часа назад

    На самом деле, действительно, мало времени для пересечения по диагонали. Уж я не жалуюсь на здоровье, но и то, чуть-ли не бегом приходится бежать..

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    3 часа назад

    мальвина карловна

    На самом деле, действительно, мало времени для пересечения по диагонали. Уж я не жалуюсь на здоровье, но и то, чуть-ли не бегом приходится бежать..



    Бежать по диагонали Вас никто не заставляет. В стародавние времена, когда светофоры были двухфазными, пешеходы благополучно пересекали проезжую часть перпендикулярно в два цикла светофора и не испытывали при этом никаких неудобств.Что мешает ныне поступать также?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    3 часа назад

    Пафнутий Феофаныч

    мальвина карловна

    На самом деле, действительно, мало времени для пересечения по диагонали. Уж я не жалуюсь на здоровье, но и то, чуть-ли не бегом приходится бежать..



    Бежать по диагонали Вас никто не заставляет. В стародавние времена, когда светофоры были двухфазными, пешеходы благополучно пересекали проезжую часть перпендикулярно в два цикла светофора и не испытывали при этом никаких неудобств.Что мешает ныне поступать также?



    в два раза увеличивается время

  • ОлГа

    ОлГа
    3 часа назад

    Через улицу Ленина напротив площади не успеваешь и бегом. Очень мало времени.

  • dikan

    dikan
    3 часа назад

    Геральт

    достаточно громкий заголовок для ОДНОГО обратившегося



    Реакция в комментариях показывает, что проблема волнует далеко не одного этого обратившегося.

    Пафнутий Феофаныч

    мальвина карловна

    На самом деле, действительно, мало времени для пересечения по диагонали. Уж я не жалуюсь на здоровье, но и то, чуть-ли не бегом приходится бежать..



    Бежать по диагонали Вас никто не заставляет. В стародавние времена, когда светофоры были двухфазными, пешеходы благополучно пересекали проезжую часть перпендикулярно в два цикла светофора и не испытывали при этом никаких неудобств.Что мешает ныне поступать также?



    Совершенно верно, в стародавние времена, когда светофоры были двухфазными, пешеходы пересекали проезжую часть в два цикла светофора, но при этом, им не приходилось дважды пропускать еще по два цикла движения транспорта.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Nabivachev

    ЛиСа

    Замерьте скорость на пешеходном через ул Ленина возле площади. Вот где даже молодым бегать приходится.



    20 секунд на 26 метров



    Если на стометровку перевести, это почти 80 секунд. А спринтеры стометровку за 10 сек пробегают. Третий юношеский разряд на 100 метров - 15,2 сек.



    Так шта.... еще есть резерв времени. И бабки тоже пусть бегать учутся. Штоп стометровку хотя бы секунд за 30 пробегали. Тогда всем будет абсолютное счастье.



    Амурская область - спортивная!



  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    По диагонали переходить реально не успеваешь. Я молодая и на здоровье не жалуюсь, и при переходе Амурской - 50лет без каблуков только-только успеваю. А если стартовать не с первых секунд, то только бегом, на каблуках приходится последние метры добегать. Ну и водителей, завершающих маневр, никто не отменял.

    Совет пересекать перпендикулярно - сильно увеличивает время на переход и явно дан водителем. Его-то во время стояния на перекрестке не морозит и не задувает.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    Хмык

    Nabivachev

    ЛиСа

    Замерьте скорость на пешеходном через ул Ленина возле площади. Вот где даже молодым бегать приходится.



    20 секунд на 26 метров



    Если на стометровку перевести, это почти 80 секунд. А спринтеры стометровку за 10 сек пробегают. Третий юношеский разряд на 100 метров - 15,2 сек.

    Так шта.... еще есть резерв времени. И бабки тоже пусть бегать учутся. Штоп стометровку хотя бы секунд за 30 пробегали. Тогда всем будет абсолютное счастье.

    Амурская область - спортивная!



    Это при условии, что стартуешь сразу с зеленым. А если на пять секунд опоздал, а бежать почему-то не можешь, то жди секунд 50.

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    ОлГа

    Через улицу Ленина напротив площади не успеваешь и бегом. Очень мало времени.



    Кстати да, там явно 2-5 секунд не хватает на нормальный переход

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Nabivachev

    Хмык

    Nabivachev

    ЛиСа

    Замерьте скорость на пешеходном через ул Ленина возле площади. Вот где даже молодым бегать приходится.



    20 секунд на 26 метров



    Если на стометровку перевести, это почти 80 секунд. А спринтеры стометровку за 10 сек пробегают. Третий юношеский разряд на 100 метров - 15,2 сек.

    Так шта.... еще есть резерв времени. И бабки тоже пусть бегать учутся. Штоп стометровку хотя бы секунд за 30 пробегали. Тогда всем будет абсолютное счастье.

    Амурская область - спортивная!



    Это при условии, что стартуешь сразу с зеленым. А если на пять секунд опоздал, а бежать почему-то не можешь, то жди секунд 50.



    Ах да. Старт! Надо на светофоре приспособы для низкого старта установить. И зеленый цвет озвучить пистолетным хлопком.



  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    anschutka

    ОлГа

    Через улицу Ленина напротив площади не успеваешь и бегом. Очень мало времени.



    Кстати да, там явно 2-5 секунд не хватает на нормальный переход



    Бегать надо учиться. И тогда еще пара секунд в запасе останется.



  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    2 часа назад

    Две фазы светофора - ойёёёй, пробки, автобуса долго ждать на морозе. Три фазы - вах-вах, по диагонали не успеваю, в два присеста идти лень и долго. В опщем никак не угодишь.

  • ABCabc

    ABCabc
    2 часа назад

    Откуда взяли Омские специалисты такой норматив? В крупных городах, в частности в Новосибирске (заметьте - это недалеко от Омска) на переходах с меньшем расстоянием и интенсивностью движения время установлено чуть ли не до минуты....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    dolby сраунд

    ГИБДДшник правильно сказал, если быстро не ходишь, то иди перпендикулярно. Такие светофоры - сплошное удобство водителям, теперь там хоть проехать можно или повернуть. К хорошему быстро привыкаешь.



    Да и перейти за 17 секунд один переход а потом стоят ещё почти минуту, чтобы перейти другую. добавить 3-4 секунды на диагональный переход не помешает. Мало того, мамы с колясками должны манёвр совершить, а если ребёнок о трёх лет?.. Бежать?... А человек в возрасте?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Сергей Труш

    dolby сраунд

    ГИБДДшник правильно сказал, если быстро не ходишь, то иди перпендикулярно. Такие светофоры - сплошное удобство водителям, теперь там хоть проехать можно или повернуть. К хорошему быстро привыкаешь.



    Да и перейти за 17 секунд один переход а потом стоят ещё почти минуту, чтобы перейти другую. добавить 3-4 секунды на диагональный переход не помешает. Мало того, мамы с колясками должны манёвр совершить, а если ребёнок о трёх лет?.. Бежать?... А человек в возрасте?



    Если в возрасте, то должен дома сидеть и телевизир смотреть. А то ишь чо удумали - по городу шастать!



    С колясками тоже... моторчик надо на коляску ставить.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    лучше вентилятор, чтобы как аэросани, чо уж.

  • Воть

    Воть
    2 часа назад

    На Калинина, возле ОПС, вот где реально времени не хватает. А старушек там много ходит.

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    А чаще при хочется выйти Иза руля, да как дать пенка, что бы быстрей двигали свои поршня, а то телефон в ухо и не торопясь.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    Пафнутий Феофаныч

    мальвина карловна

    На самом деле, действительно, мало времени для пересечения по диагонали. Уж я не жалуюсь на здоровье, но и то, чуть-ли не бегом приходится бежать..



    Бежать по диагонали Вас никто не заставляет. В стародавние времена, когда светофоры были двухфазными, пешеходы благополучно пересекали проезжую часть перпендикулярно в два цикла светофора и не испытывали при этом никаких неудобств.Что мешает ныне поступать также?



    ТРИ фазы ныне мешают так поступать.

    на любом другом перекрестке переходим перпендикулярно: закончив переходить Ленина, например, начинаем идти по Шимановской. А здесь совсем не так. Здесь времени больше тратишь на ожидание.

    Дополнительные 5 сек водителям погоды не сыграют, а пешеходам значительно облегчат переход

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