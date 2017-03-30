Возле Первомайского парка Благовещенска на месте снесенного барака осталась свалка

Жители улицы Первомайской жалуются на мусор, который остался после того, как по соседству снесли барак. Это произошло еще зимой, но до сих пор в округе разбросаны осколки шифера, доски и обломки мебели. Городские службы мусор не убирают. Так что скоро горожанам, которые идут в Первомайский парк, откроется неприглядная картина.

Прошлым летом здесь стоял барак. Жильцов осенью переселили в новое жилье. Желающие набрать бесплатных дров начали разбирать постройку, рассказывают местные жители. В ноябре строение к тому же подожгли.

«Здесь валялись кирпичи, палки с гвоздями. Потом валялись диваны, кресла. Кто что оставил. Стекла, шифер разбитый валялся. Потом всё подожгли, всё залито было», – рассказала жительница дома № 16 по улице Первомайской Ирина Крицкая.

Каркас дома позже снесли. Мусор – это всё, что осталась от двухэтажного строения. Жильцы соседнего барака надеялись, что городские власти весной уберут территорию. Ведь рядом расположен парк. С наступлением тепла здесь будет много горожан. Но никто приводить в порядок территорию не стал.

«Люди для личного пользования вывезли дрова. А всё, что осталось, им как бы не надо. Я хочу, чтобы посодействовали, убрали это. Чтобы дети гуляли по чистому тротуару. Чтобы люди, которые проезжали мимо, не говорили: "О, что здесь? Свалка!"», – возмущается еще одна жительница соседнего дома Екатерина Философова.

Дорожная техника здесь работала, говорят люди. Но замусоренный участок обошла стороной. Чтобы решить проблему, жители Первомайской позвонили в городское управление ЖКХ.

«Позвонили туда. Нам сказали, что нет техники, позвоните в администрацию. Позвонили – сперва не брали трубку. Потом сказали – нет техники. Я никогда не поверю, что у них нет техники на полчаса всё убрать», – сомневается Ирина Крицкая.

У местных жителей несколько поводов для беспокойства. Наиболее весомый – безопасность детей. Они часто играют на этих руинах. А ведь в бараке были подполья глубиной до двух метров. К слову, эта свалка – не единственная в районе. Рядом были еще два дома. Их тоже разобрали, а мусор до сих пор на своих местах.

С этой проблемой редакция «Альфа-канала» обратилась в городскую администрацию.

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#ЖКХ #происшествия #строительство

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