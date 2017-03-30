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Возле Первомайского парка Благовещенска на месте снесенного барака осталась свалка

Возле Первомайского парка Благовещенска на месте снесенного барака осталась свалка

Жители улицы Первомайской жалуются на мусор, который остался после того, как по соседству снесли барак. Это произошло еще зимой, но до сих пор в округе разбросаны осколки шифера, доски и обломки мебели. Городские службы мусор не убирают. Так что скоро горожанам, которые идут в Первомайский парк, откроется неприглядная картина.

Прошлым летом здесь стоял барак. Жильцов осенью переселили в новое жилье. Желающие набрать бесплатных дров начали разбирать постройку, рассказывают местные жители. В ноябре строение к тому же подожгли.

«Здесь валялись кирпичи, палки с гвоздями. Потом валялись диваны, кресла. Кто что оставил. Стекла, шифер разбитый валялся. Потом всё подожгли, всё залито было», – рассказала жительница дома № 16 по улице Первомайской Ирина Крицкая.

Каркас дома позже снесли. Мусор – это всё, что осталась от двухэтажного строения. Жильцы соседнего барака надеялись, что городские власти весной уберут территорию. Ведь рядом расположен парк. С наступлением тепла здесь будет много горожан. Но никто приводить в порядок территорию не стал.

«Люди для личного пользования вывезли дрова. А всё, что осталось, им как бы не надо. Я хочу, чтобы посодействовали, убрали это. Чтобы дети гуляли по чистому тротуару. Чтобы люди, которые проезжали мимо, не говорили: "О, что здесь? Свалка!"», – возмущается еще одна жительница соседнего дома Екатерина Философова.

Дорожная техника здесь работала, говорят люди. Но замусоренный участок обошла стороной. Чтобы решить проблему, жители Первомайской позвонили в городское управление ЖКХ.

«Позвонили туда. Нам сказали, что нет техники, позвоните в администрацию. Позвонили – сперва не брали трубку. Потом сказали – нет техники. Я никогда не поверю, что у них нет техники на полчаса всё убрать», – сомневается Ирина Крицкая.

У местных жителей несколько поводов для беспокойства. Наиболее весомый – безопасность детей. Они часто играют на этих руинах. А ведь в бараке были подполья глубиной до двух метров. К слову, эта свалка – не единственная в районе. Рядом были еще два дома. Их тоже разобрали, а мусор до сих пор на своих местах.

С этой проблемой редакция «Альфа-канала» обратилась в городскую администрацию.

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#ЖКХ #происшествия #строительство

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    5 часов назад

    Надо сперва выяснить чья эта территория и кому она принадлежит. Почему бы городу не выкупить данный участок и не разбить там сквер?

  • Внучка деда

    Внучка деда
    4 часа назад

    Простите, а кто растаскал? Сами свинячат, а потом жалуются.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Министров и ботов из администрации выгнать туда на субботник, вычищать территорию,в выходные без довольствия. Пусть хоть реально на благо горожан поработают. А то только в аренду сдавать, да продавать имущество города мастера.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    может форумную либерасню выгнать туда?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    А они что, областью и городом управляют? Вот когда будут, тогда простые граждане с них и спросят, а пока подставляйте свою пятую точку под гнев горожан.

  • Лариска

    Лариска
    3 часа назад

    Чья земля то, амуринфо?

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    Видимо подрядчик халатно отнесся к своей работе. Уважаемые жители, нужно ведь раньше обращаться в надзорные органы, за всем уследить не всегда выходит у людей. Сейчас всыпят подрядчикам и уберут всё быстро

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    3 часа назад

    чет как то непонятно. где работа журналистов то? чья земля, кто виноват кроме засранцев?

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    2 часа назад

    Bonyfacii

    чет как то непонятно. где работа журналистов то? чья земля, кто виноват кроме засранцев?



    Поддерживаю!

    Помню когда жил в микрахе долгое время Парк Дружбы был в жутком запущении: куча мусора, бомжи и маргиналы, расписанный нецензурной бранью постройки! Мы периодически с соседями выходил на субботники. Помню блогеры там что-то чистили! Но все потом опять приходило в негодность!

    Когда Парк Дружбы передали в ОКЦ, тогда навели порядок: провели освещение, отремонтировали постройки, благоустроили территорию!

    Уже три года как не живу в микрахе, а все равно периодически с женой и детьми приезжаем в Парк Дружбы погулять!

    Конечно это не дело оставлять после себя мусор! Будь ты строительная компания или турист на природе: убраться нужно!

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад



    «Позвонили в ЖКХ. Нам сказали, что нет техники, позвоните в администрацию. Позвонили – сперва не брали трубку. Потом сказали – нет техники. Я никогда не поверю, что у них нет техники на полчаса всё убрать»,



    А я вот поверю.

    Распродали всю технику видимо подчистую.

  • true_rus

    true_rus
    2 часа назад

    Нету в городе управленца

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