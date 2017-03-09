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Благовещенский священник записал видеоролик о группах смерти

Благовещенский священник записал видеоролик о группах смерти

Священник Святослав Шевченко из Благовещенска записал видеоролик, который посвятил проблеме так называемых групп смерти в социальных сетях. Святослав Шевченко задался вопросом, как уберечь детей от пагубного влияния таких групп.

«Эта тема для меня очень болезненная, поскольку сам воспитываю двоих сыновей, возраст которых в группе риска. Считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим детям избежать смертельных сетей, расставленных в соцсетях», – говорит священник.

Он пояснил: раньше считал, что проблема групп смерти в основном раздута СМИ, пока год назад не столкнулся с этой проблемой сам. «Ко мне обратилась верующая женщина. Она обратила внимание, что у ребенка на руках царапины. Та девочка начала поначалу отпираться, говорила, что якобы это из-за любви к мальчику, но, когда на нее надавили, она созналась, что вступила в некую группу в социальных сетях, где ей давали задания. Но она испугалась крови», – рассказывает в ролике Шевченко.

В съемке ролика приняли участие оба сына иерея Святослава – 12-летний Семен и 11-летний Максим.

«Сегодня в социальных сетях бытуют два жутких явления: это вербовка молодежи в шахиды, взрывающих наши метро, и так называемые группы смерти. Механизмы манипуляции похожие, цели у манипуляторов одинаковые – смерть. Разница – только в возрасте целевой аудитории. Считаю, что обществу нужно консолидироваться и начать профилактику среди самых уязвимых – наших детей», – отметил Святослав Шевченко.

Как говорит священник, советы, озвученные в видеоролике, основаны на рекомендациях семейного психолога из Благовещенска Ольги Хоценко и его личных наблюдениях.

Просмотров всего: 974

#дети #интернет

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • S kak $

    S kak $
    5 часов назад

    православный хайп)

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    В одну руку берёте эту девочку, в другую хороший ремень. Дальнейшая процедура избавления от лишней дури думаю понятна.

  • Монстриха

    Монстриха
    4 часа назад

    интересно в школах планируют какую-нибудь проф.работу с учениками, помойму уже пора

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    3 часа назад

    лучше бы рассказал как уберечься от православнутых

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    3 часа назад

    Монстриха

    интересно в школах планируют какую-нибудь проф.работу с учениками, помойму уже пора



    проф. работу по какому направлению?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    3 часа назад



    Включаю вчера радио, а там диктор зловеще-нагнетающим голосом рассказывает о волне детских самоубийств, обусловленной сектантской деятельностью неких групп смерти. Включаю телевизор. Попадаю на канал «Россия», где сидит главный борец с интернетом Яровая и с трагичным выражением лица рассказывает о тех самых группах смерти и о том, как опасен нонче интернет. Оу, нууу... кто бы сомневался. Не просто же так придумали эту страшилку. Раз придумали, значит, под благовидным предлогом "спасения детей" обязательно используют для серьезных запретительных мер в интернете. Посеянная паника, к слову, полностью себя оправдала, даже сверх меры: по существующим ныне тенденциям существенная часть великовозрастных радетелей за жизнь своих детей скоро будет не просто поддерживать ограничения в интернете, но и даже боготворить того, кто его запретит. Ведь наши дети «в опасности»!

    Что ж, пришло время пройти весь путь существования этих вот групп смерти и выяснить истинные причины появления этой страшилки.



    Читать тут

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Самое действенное средство в замешивании в терроризме - это растопыреные очки и псиание во все углы от страха

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    пиар пиар

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    2 часа назад

    Только 1% детских суицидов связан с влиянием закрытых групп в социальных сетях в интернете, основными причинами детских суицидов являются неразделенная любовь и конфликты в семье. Об этом на 5-м Всероссийском форуме "Наши дети" в Петербурге рассказал замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов.

    ...А вы продолжайте бороться с интернетом и синими китами...

  • borer

    borer
    1 час назад

    Дональд Трамп

    Только 1% детских суицидов связан с влиянием закрытых групп в социальных сетях в интернете, основными причинами детских суицидов являются неразделенная любовь и конфликты в семье. Об этом на 5-м Всероссийском форуме "Наши дети" в Петербурге рассказал замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов.

    ...А вы продолжайте бороться с интернетом и синими китами...

    Совершенно верно. Меньше надо нагнетать обстановку вокруг интернета. СМИ воют, попы подхватывают.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Весь в заботах батюшко, аки пчела... То о сэлфи ролик снимет, то "синим китом" заморочится. А про недавнюю истерию покемон-гоу ролик от батюшки был?

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