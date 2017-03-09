Благовещенский священник записал видеоролик о группах смерти

Священник Святослав Шевченко из Благовещенска записал видеоролик, который посвятил проблеме так называемых групп смерти в социальных сетях. Святослав Шевченко задался вопросом, как уберечь детей от пагубного влияния таких групп.

«Эта тема для меня очень болезненная, поскольку сам воспитываю двоих сыновей, возраст которых в группе риска. Считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим детям избежать смертельных сетей, расставленных в соцсетях», – говорит священник.

Он пояснил: раньше считал, что проблема групп смерти в основном раздута СМИ, пока год назад не столкнулся с этой проблемой сам. «Ко мне обратилась верующая женщина. Она обратила внимание, что у ребенка на руках царапины. Та девочка начала поначалу отпираться, говорила, что якобы это из-за любви к мальчику, но, когда на нее надавили, она созналась, что вступила в некую группу в социальных сетях, где ей давали задания. Но она испугалась крови», – рассказывает в ролике Шевченко.

В съемке ролика приняли участие оба сына иерея Святослава – 12-летний Семен и 11-летний Максим.

«Сегодня в социальных сетях бытуют два жутких явления: это вербовка молодежи в шахиды, взрывающих наши метро, и так называемые группы смерти. Механизмы манипуляции похожие, цели у манипуляторов одинаковые – смерть. Разница – только в возрасте целевой аудитории. Считаю, что обществу нужно консолидироваться и начать профилактику среди самых уязвимых – наших детей», – отметил Святослав Шевченко.

Как говорит священник, советы, озвученные в видеоролике, основаны на рекомендациях семейного психолога из Благовещенска Ольги Хоценко и его личных наблюдениях.

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