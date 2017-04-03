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В Астрахани за неделю дважды обстреляли бойцов Росгвардии: двое погибли, трое – ранены

В Астрахани за неделю дважды обстреляли бойцов Росгвардии: двое погибли, трое – ранены
Фото: 360tv.ru

В Астрахани неизвестные обстреляли сотрудников Росгвардии. В результате три человека получили ранения. ЧП случилось в ночь на четверг, 6 апреля, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По предварительным данным, нападавших было трое, они открыли огонь из салона автомобиля, после чего скрылись в неизвестном направлении. «В рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из таких постов в Ленинском районе города были ранены трое бойцов Росгвардии», – рассказали в областном управлении ведомства.

Пострадавшие госпитализированы, один из раненных бойцов находится в тяжёлом состоянии. Также известно о том, что один из нападавших был ликвидирован.

Двумя днями ранее, во вторник, у магазина «Магистраль» на Автозаправочной улице в Астрахани неизвестные застрелили двоих полицейских, приехавших на оформление ДТП, после чего скрылись. По словам очевидцев, при этом преступники забрали с места преступления табельное оружие своих жертв.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по трем статьям. Четверо подозреваемых объявлены в международный и федеральный розыск.

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#криминал #происшествия

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