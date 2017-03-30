В метро будут досматривать пассажиров и багаж: обзор прессы

Фото: tsargrad.tv

Тушить пожары в лесах будут с помощью искусственных дождей; в столице откроют магазин, где будут торговать товарами, которые изготовили заключенные; в шведской компании чипировали сотрудников – о чем пишут в прессе, рассказывает в сегодняшнем обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Из статьи «Драма безопасности», опубликованной в «Российской газете», читатели узнают, что все метрополитены страны будут работать по новым правилам. В частности, везде появятся зоны досмотра пассажиров и багажа, будут созданы службы безопасности, которые с помощью интеллектуальных видеосистем смогут в толпе распознавать преступников.

Также в номере

Еще в главной газете страны рассказывают о том, что этим летом тушить лесные пожары в стране начнут с помощью искусственных дождей. Отмечено, что метод эффективный, но не применялся уже более 10 лет. Получается, кому-то были выгодны горящие леса.

Еще пишут о том, что в Москве появится первый магазин с товарами, сделанными руками заключенных. Что это за продукция, к сожалению, не говорится, но, понятно, по большей части это будет сувенирка. Во всяком случае, на фотографии, иллюстрирующей материал, можно увидеть холодное оружие – мечи. Наверное, есть и финки, и заточки.

Напишут же такое

Еще интересно прочесть в «РГ» о том, что некая шведская компания «Эпицентр» чипировала своих сотрудников. Теперь они одним шевелением пальца могут открывать двери, расплачиваться за обед в столовой фирмы, включать электроприборы, покупать продукты в ведомственном магазине. В общем, много удобств. Правда, отныне все «чипоносители» – в буквальном смысле слова – под колпаком у руководства. Абсолютно вся информация, в том числе и сугубо личного характера, в режиме онлайн стекается к начальству.

Очень интересно

В «Амурской правде» можно прочесть о том, что власти купят ветеранам 12 квартир. Жаль, не указано, где эти ветераны проживают сейчас и кому отойдет то жилье, где они обретались. Здесь же рассказывается о контрабандисте – жителе Китая, который пытался провезти фрагменты бивня мамонта. Он не знал, что мимо наших таможенников и мышь не проскочит!

А еще Павел Андреевич с большим интересом прочел материал «Тот самый Баланёв». «Тот самый» потому, что его фамилию читатели встречают каждый раз, когда берут в руки «Амурку» – он автор дизайна газеты (он маститый дизайнер). Ныне Леонид увлекся путешествиями, завел видеоблог, и, вообще, он интересный парень. Обозреватель рекомендует к обязательному прочтению.

Не пропусти

Еще в газете большое внимание уделяется продовольственной программе. Здесь и о колбасной продукции «Ратимира», и рецепты диетических салатов, и о кредитовании местных аграриев, и о том, что Приамурье ждет яблочный бум. Но не только яблокам будут радоваться жители области (понятно, и гости). Еще на горизонте маячит и грибной бум! Знаете ли вы, что с квадратного метра огородной грядки за сезон можно собрать до трех килограммов самых-самых разных грибов? Нет? Тогда отправляйтесь за подробностями на страницы под названием «Дачный сезон»!

На посошок

Напоследок «Панорама» рассказала про незадачливого туриста Шиппера (интересно, как его дразнили в школе?), которого ввели в заблуждение одинаковые названия городов. В Голландии он взял билет до Сиднея и полетел в Австралию. Каково же было его удивление, когда он прибыл в Сидней, но расположенный в Канаде! Формально претензии предъявлять некому: просил билет до Сиднея? Получил в Сидней. В конце концов и в Канаде есть на что посмотреть.

А продавцы билетов, наверное, весело смеются. В Голландии, как известно, марихуана легализована.

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