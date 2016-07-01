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В Благовещенске оцепили здание из-за подозрительного предмета

В Благовещенске оцепили здание из-за подозрительного предмета

В Благовещенске территорию вокруг «Амурского пассажа» на перекрестке Ленина – Шевченко перекрыли спецслужбы. Как стало известно Амур.инфо, в одном из помещений обнаружили неизвестный пакет.

По неподтвержденной пока информации, пакет обнаружили в кофейне. На месте работают полиция, МЧС, стоят несколько автомобилей скорой помощи и пожарные расчеты. Подробности уточняются.

Как стало известно позднее, в пакете обнаружили банку с темной жидкостью, похожей на мед.

«В кофейне под стулом был оставлен пакет. Сначала подумали, что мед. Потом оказалось, что это варенье», – сообщил Амур.инфо корреспондент ИА «Сканер».

Просмотров всего: 4701

#происшествия

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Босяк

    Босяк
    6 часов назад

    Мишки очень любят мед)))

  • ФиФи

    ФиФи
    6 часов назад

    Босяк

    Мишки очень любят мед)))



    но им его никто не дает?

  • Алекsей

    Алекsей
    6 часов назад

    Слетелись на мёдок! Правильно, лучше слететься, чем пролететь! Надо бы заставить владельца банки мёда купить её снова, но уже по цене затрат выезда всех спецслужб!

  • Br35

    Br35
    6 часов назад

    Может это таки смертоносное варенье?!

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    6 часов назад

    Конкуренты шутят)))

  • dikan

    dikan
    5 часов назад

    Алекsей

    Надо бы заставить владельца банки мёда купить её снова, но уже по цене затрат выезда всех спецслужб!



    А основание не подскажете? Ну забыл человек баночку вкуснейшего медку, а некий паникёр такой шухер устроил. Рассеянность и забывчивость у нас, слава Богу, еще не преступление, а вот паникёров в войну даже расстреливали.

  • ляляЯ

    ляляЯ
    5 часов назад

    Алекsей

    Слетелись на мёдок! Правильно, лучше слететься, чем пролететь! Надо бы заставить владельца банки мёда купить её снова, но уже по цене затрат выезда всех спецслужб!



    +++++++++++

  • Алекsей

    Алекsей
    5 часов назад

    Нет, не рассеянность и забывчивость, а умышленное оставление пакета с неизвестным содержимым. Всякий человек знает, что если он(а) оставляет пакет с содержимым в общественном месте, то на это место вызовут спецслужбы, а это затраты и не малые для бюджета. Ну а если он(а) этого не знал или забыл про это, то не знание закона и слова забыл, не подумал, не освобождает от ответственности за совершённое. Тогда все будут знать, думать, не забывать не только о себе но и о тех, кто рядом...

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    4 часа назад

    менты сами подкинули

  • ФиФи

    ФиФи
    4 часа назад

    Алекsей

    Нет, не рассеянность и забывчивость, а умышленное оставление пакета с неизвестным содержимым. Всякий человек знает, что если он(а) оставляет пакет с содержимым в общественном месте, то на это место вызовут спецслужбы, а это затраты и не малые для бюджета. Ну а если он(а) этого не знал или забыл про это, то не знание закона и слова забыл, не подумал, не освобождает от ответственности за совершённое. Тогда все будут знать, думать, не забывать не только о себе но и о тех, кто рядом...



    умышленно варенье не оставляют, умышленно оставляют чОрный пакет с хвостами от селедки

  • Дуshка

    Дуshка
    4 часа назад

    Дядя из мяса

    менты сами подкинули



    действительно, может сейчас массовые проверки подобного рода устраивать будут.

    Лучше перебдить, чем недобдить

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Br35

    Может это таки смертоносное варенье?!



    по аналогии с "рязанским сахаром" - "благовещенский мед"?

    Скорее всего, проверка бдительности )

  • Crasy

    Crasy
    4 часа назад

    Все нормально. Благовещенск в безапасносте. Кого-то спасли от диабета или острого панкреатита

  • Crasy

    Crasy
    3 часа назад

    В нашем улусе хоть раз был ваще теракт? Что за паранойя.

  • PRO

    PRO
    3 часа назад

    На этом месте постоянно какие-то происшествия случаются. То человека подстрелят, то варенье забудут

  • dikan

    dikan
    3 часа назад

    Уж да, лучше б подстрелили варенье и забыли человека

  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад



    в одном из помещений обнаружили неизвестный пакет.



    известный пакет вызвал бы меньше подозрений, ну

  • true_rus

    true_rus
    2 часа назад

    Как стрельба и безпредел в центре города все службы прячутся, а как на варенье тут же слетелись, мухи навозные

  • DeamonX

    DeamonX
    1 час назад

    по деревням ещё можно поездить, там много неизвестных пакетов в разных общественных местах разложено

    Со спецслужбами понятно - у них работа такая, но ведь есть обыватели, которые на полном серьёзе опасаются, что Благовещенск может стать объектом внимания террористов

  • Touareg

    Touareg
    1 час назад



    В нашем улусе хоть раз был ваще теракт? Что за паранойя.



    Да у нас постоянно теракты. То расстреляют кого-то, то зарежут. Просто это делают славяне против славян по пьяни, поэтому это не считается терактами.

  • DeamonX

    DeamonX
    47 минут назад

    Touareg



    В нашем улусе хоть раз был ваще теракт? Что за паранойя.



    Да у нас постоянно теракты. То расстреляют кого-то, то зарежут. Просто это делают славяне против славян по пьяни, поэтому это не считается терактами.



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