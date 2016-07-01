В Благовещенске оцепили здание из-за подозрительного предмета

В Благовещенске территорию вокруг «Амурского пассажа» на перекрестке Ленина – Шевченко перекрыли спецслужбы. Как стало известно Амур.инфо, в одном из помещений обнаружили неизвестный пакет.

По неподтвержденной пока информации, пакет обнаружили в кофейне. На месте работают полиция, МЧС, стоят несколько автомобилей скорой помощи и пожарные расчеты. Подробности уточняются.

Как стало известно позднее, в пакете обнаружили банку с темной жидкостью, похожей на мед.

«В кофейне под стулом был оставлен пакет. Сначала подумали, что мед. Потом оказалось, что это варенье», – сообщил Амур.инфо корреспондент ИА «Сканер».

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#происшествия

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