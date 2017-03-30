Госдума отказалась от идеи КПРФ проверить факты из фильма ФБК про Медведева

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В Госдуме отказались поддержать предложение депутатов от КПРФ запросить у правоохранителей информацию для проверки утверждений, изложенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании нижней палаты.

«По роду своей предыдущей работы мне приходилось много раз иметь дело с материалами, поступавшими от ФБК, который организовал и возглавил гражданин Навальный. Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более – с борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует. Продукт его творчества – некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом», – заявил на заседании председатель профильного комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, бывший первый замглавы Следственного комитета РФ, единоросс Василий Пискарёв.

Ранее депутаты-коммунисты Николай Коломейцев, Денис Парфёнов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков внесли на рассмотрение Госдумы проект протокольного поручения думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции инициировать проверку по фактам, изложенным ФБК. В фильме, разошедшемся по Сети в начале марта, утверждается, что Медведев якобы может быть причастен к коррупционным схемам посредством некоммерческих фондов.

Также депутаты предлагали рассмотреть вопрос «о возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными».

В минувший вторник, 4 апреля, Дмитрий Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в отношении него обвинения в Интернете заявил, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремится достичь своих политических целей.

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