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Сегодня, 09:33 13

Госдума отказалась от идеи КПРФ проверить факты из фильма ФБК про Медведева

Госдума отказалась от идеи КПРФ проверить факты из фильма ФБК про Медведева
Фото: tvc.ru

В Госдуме отказались поддержать предложение депутатов от КПРФ запросить у правоохранителей информацию для проверки утверждений, изложенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании нижней палаты.

«По роду своей предыдущей работы мне приходилось много раз иметь дело с материалами, поступавшими от ФБК, который организовал и возглавил гражданин Навальный. Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более – с борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует. Продукт его творчества – некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом», – заявил на заседании председатель профильного комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, бывший первый замглавы Следственного комитета РФ, единоросс Василий Пискарёв.

Ранее депутаты-коммунисты Николай Коломейцев, Денис Парфёнов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков внесли на рассмотрение Госдумы проект протокольного поручения думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции инициировать проверку по фактам, изложенным ФБК. В фильме, разошедшемся по Сети в начале марта, утверждается, что Медведев якобы может быть причастен к коррупционным схемам посредством некоммерческих фондов.

Также депутаты предлагали рассмотреть вопрос «о возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными».

В минувший вторник, 4 апреля, Дмитрий Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в отношении него обвинения в Интернете заявил, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремится достичь своих политических целей.

Просмотров всего: 157

#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    Провал Навального) как комуняки могли повестись на такой бред?!

  • Лариска

    Лариска
    3 часа назад

    Да комуняки это вообще забытое прошлое. А Навальный мастер сказок.

  • Туж2

    Туж2
    3 часа назад

    "на нет и суда нет" -сказали коммунисты и разошлись.

    З.Ы. Бздуны. А самим слабо каждому депутату из фракции КПРФ написать запрос, официальный

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    Во-первых, КПРФ подлые вруны, которые говорят одно, а ведь на самом деле все иначе. За эту инициативу проголосовало 42 депутата, 41 из КПРФ и 1 безфракционный. На слушании отсутствовали 70% депутатского корпуса комунистов, включая лидера- Зюганова. А ведь он обещал на первом канале, что он поддержит эту иницативу. По поводу голосованию по доверенности- кажется эта процедура с недавнего времени запрещена, но тем не менее КПРФ настаивает на своем.

    Значит что получается? Большая часть комунистов не поддержали эту инициативу?

    Давайте двигаться далее, откуда то ноги растут у неприятной для многих комунистов идеи? А двигателем этой инициативы выступил некий Валерий Рашкин, который в 2011г поддержал болотные выступления, а в 2016г предложил Навальному принять участие в праймериз КПРФ.

    Удивительно. Выходит, что КПРФ это некий филиал ФБК в Гос Думе?

    Вот такие у нас сегодня комунисты. Сами выдвигают инициативу и сами за нее не голосуют. А самое главное, нет тех самых лидеров, которые громче всех кричали- мы за справедливость. Вот такие у нас борцы. Про Амурских комунистов и сказать нечего. Эти даже видимости не делают работы. Грустно это всё

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад



    Евгений Шувалов , сегодня, 12:59



    Да у тебя целое расследование. А фильм будет?

    Мдя...

    Слава Навального покоя многим теперь не дает, даже ЕР.

    Везде теперь скандалы, интриги, расследования.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    А зря. Глупо поступили с отказом.

    Теперь надо полагать в коррупции замешана вся едроСОСОВская партия

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Не пойму, чего Медведев боится? Тут ведь главное, кто проверять будет. И тогда проверят правильно и ничего не найдут. Но.... какая-та несрастуха. Видно факты слишком на лицо, что так боятся.

  • Н.В.

    Н.В.
    2 часа назад

    Навальный без доказательств не поднял бы эту волну против Медведева , значит есть доказательства , а власть отмахивается дежурными фразами , о всеобщем заговоре, слушать противно уже, и избранники народа такие же , Отсюда вывод , все о Медведеве правда и раскопано о нем очень маленький кусочек,

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Людей сделали быдлом,а перед быдлом отвечать не нужно.

  • икс7

    икс7
    25 минут назад

    медвед не виновен, коррупции в стране нет, расходимся. а то сейчас цены на бензин подымут

  • ay

    ay
    23 минуты назад

    И пришлют НАЦгвардию.

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад



    ~~В минувший вторник, 4 апреля, Дмитрий Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в отношении него обвинения в Интернете заявил, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремится достичь своих политических целей.



    А остальные уже достигли "своих политических целей"?

    Его публично называют вором, а он в рассуждалки играет.

    Если чист, то надо возбудить дело о клевете и доказать, что чист.

    Видимо, всё настолько прозрачно, что даже "свои" следаки не смогут скрыть очевидное!

  • full

    full
    1 минута назад

    А с каких пор Дупа стала исполнительным и прочая органом власти? Чего они там постановили, если это не их компетенция?

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