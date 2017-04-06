Благовещенцы делятся в соцсетях снимками заснеженного города

В четверг, 6 апреля, жители Благовещенска с утра выкладывают в социальные сети фотографии заснеженного города. Как сообщало Амур.инфо, в областной столице в эти дни хозяйничает циклон, принесший резкое похолодание.

Zinaidachumakova: «#снег в апреле? Не... не слыхали»:

tatuanka_handmade: «У природы нет плохой погоды, даже снег в апреле – благодать))))»:

by_salatik: «Доброе утро, Благовещенск! ❄»:

Автор Надежда Бурдинская:

ilinanadia_blg: «#благовещенск утро 64-го дня февраля»:

rina.step: «Вот такое утро у нас сегодня. Утро 6.04.17»:

ustimenko.blag: «Весна. Благовещенск, 6.04.2017г.»:

alphatvnews: «С Новым годом! Айда на улицу делать фото весеннего снега! Чтобы вся лента была в белом. Осторожней на дорогах»:

jann_smith: «Снежное утро в Благовещенске. Уже никто не рассчитывал, что после +20 опять будет снег, но капризы природы непредсказуемы»:

ul_zinoveva: «Вот такой апрель-обманщик. #апрель2017»:

thats_elenn: «Доброе утро, #Благовещенск. Как тебе снежный подарок природы? Я в маленьком восторге. На улице так свежо, светло, создаётся ощущение чистоты. Намотала шарф потуже и зашагала по сугробикам на пары❄»:

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#жизнь #интернет #погода #природа

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