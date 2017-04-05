Пасмурно с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 6 апреля

Фото: grol1410.livejournal

Облачно с прояснением будет в Амурской области в четверг, 6 апреля. В большинстве районов пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами наблюдаются гололедные явления. Северо-западный ветер разовьет скорость до 2-7, с порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +4...+9, по крайним северным районам – до +2 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснением, в первой половине дня возможны небольшие осадки. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха – 7-9 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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