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Сегодня, 09:14 2

Пасмурно с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 6 апреля

Пасмурно с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 6 апреля
Фото: grol1410.livejournal

Облачно с прояснением будет в Амурской области в четверг, 6 апреля. В большинстве районов пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами наблюдаются гололедные явления. Северо-западный ветер разовьет скорость до 2-7, с порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +4...+9, по крайним северным районам – до +2 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснением, в первой половине дня возможны небольшие осадки. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха – 7-9 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 381

#погода

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Комментарии
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  • Модератор

    Модератор
    6 часов назад

    Котэ шикарен и промок

  • Микляй

    Микляй
    6 часов назад

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