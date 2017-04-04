На трассе в Приамурье легковушка столкнулась с пассажирским микроавтобусом

Фото: AutoGrodno.by

В четверг, 6 апреля, в 8 часов утра на автомобильной дороге регионального значения Благовещенск – Гомелевка, между селами Волково и Придорожное столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. Сотрудники ГИБДД установили, что столкновение произошло по вине водителя легкового транспорта, который не справился с управлением и пересек встречную полосу.

Микроавтобус следовал по маршруту Екатеринославка – Благовещенск, сообщает пресс-служба областного минтранса.

«Водитель пассажирского микроавтобуса применил все свои профессиональные навыки, чтобы избежать серьёзной аварии. В результате столкновения, пассажиры не пострадали», – прокомментировал с места происшествия министр транспорта и строительства Андрей Тягло.

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#происшествия #транспорт

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