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На трассе в Приамурье легковушка столкнулась с пассажирским микроавтобусом

На трассе в Приамурье легковушка столкнулась с пассажирским микроавтобусом
Фото: AutoGrodno.by

В четверг, 6 апреля, в 8 часов утра на автомобильной дороге регионального значения Благовещенск – Гомелевка, между селами Волково и Придорожное столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. Сотрудники ГИБДД установили, что столкновение произошло по вине водителя легкового транспорта, который не справился с управлением и пересек встречную полосу.

Микроавтобус следовал по маршруту Екатеринославка – Благовещенск, сообщает пресс-служба областного минтранса.

«Водитель пассажирского микроавтобуса применил все свои профессиональные навыки, чтобы избежать серьёзной аварии. В результате столкновения, пассажиры не пострадали», – прокомментировал с места происшествия министр транспорта и строительства Андрей Тягло.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Ыукпун

    Ыукпун
    7 часов назад

    В Тамбовке чтоль? Или еще где на этих 25-30 км между Волково и Придорожное?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 часов назад

    Придорожное находится после Тамбовки в сторону Гомелевки. Вообще говорят, надо погуглить сначала.

  • Ю3к

    Ю3к
    3 часа назад



    Сотрудники ГИБДД установили, что столкновение произошло по вине водителя легкового транспорта, который не справился с управлением и пересек встречную полосу.



    И куда потом делся? И где автобус нашел, на обочине? Там же по одной полосе в каждом направлении...

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