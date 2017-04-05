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5 апреля 2017, 17:56 14

В Приамурье снижают ставку налога на имущество

В Приамурье снижают ставку налога на имущество
Фото: rg.ru

Из-за изменений в налоговом законодательстве ряд объектов облагаются налогом, исходя из их кадастровой стоимости, что привело к росту налоговой нагрузки. Обеспокоенность ситуацией неоднократно высказывали предприниматели Приамурья. В областном минимуществе отметили, что повлиять на ситуацию уполномочены и сами муниципалитеты.

Всем муниципальным образованиям было поручено проанализировать налоговую нагрузку и подготовить экономическое обоснование целесообразности пересмотра налоговых ставок и льгот для рассмотрения их на заседании районных или поселковых советов. Ставка уже снижена в Завитинске и Райчихинске. Эта работа запланирована в Ромненском, Сковородинском, Октябрьском, Тамбовском районах. В Магдагачи в ближайшие дни решение местных депутатов о снижении ставки вступит в силу.

«Предпринимателям, которые чувствуют непосильное налоговое бремя, нужно обратиться в местную администрацию с обоснованием необходимости снижения ставки. Нужна совместная работа на местах. В случае если кадастровая стоимость превышает рыночную, предприниматели могут обращаться в министерство за соответствующими разъяснениями», – рассказала заместитель министра имущественных отношений Амурской области Людмила Гунько.

В министерство можно обратиться по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 135, кабинет 604б, или по телефонам: 23-16-02, 23-16-06, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пересмотр результатов определения кадастровой стоимости возможен по следующим основаниям:

– недостоверность сведений об объекте недвижимости, используемых при определении его кадастровой стоимости;

– установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

Для пересмотра кадастровой стоимости объекта правообладателю необходимо подать в комиссию соответствующее заявление и документы, определенные федеральным законом.

Просмотров всего: 1732

#областная власть #экономика

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    5 часов назад

    А либерасня всё про повышения налогов на каждой ветке поёт

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Так то предпринимателям снижают, оп народе не слова.

    Канеш, там же из "обеспокоенных" в руководстве муниципалитетов все предприниматели, че они себя обидят что ли.

  • anschutka

    anschutka
    5 часов назад

    Ну молодцы, че. Сперва задрали ставку до небес, а теперь вот заботу проявляют)

  • 55

    55
    4 часа назад

    От Гунько хирею, сначала заломила заказную, а не рыночную, стоимость, а теперь муниципалитеты бодрячковое правительство подставляет. Уроды...

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    СаняCh

    А либерасня всё про повышения налогов на каждой ветке поёт



    поручено проанализировать налоговую нагрузку и подготовить экономическое обоснование целесообразности пересмотра налоговых ставок и льгот



    То есть, не факт что снизят.



    Сразу же вопрос - откуда такая забота о народе? И сразу же вспоминается закон, где эта ставка может быть снижена по результатам независимой оценки. Если не ошибаюсь 30% снимается чуть ли не автоматически, а больше по решению суда. Вот и снизят ставку на 5 %, а что будет с остальными 25%.



    Так шта... не всё так просто в королевстве Датском.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    СаняCh

    А либерасня всё про повышения налогов на каждой ветке поёт



    Слышь, клоун! Вы УЖЕ людей обобрали, деньги им КАКИМ образом будут возвращать? На ровном месте сделали ПРОБЛЕМУ, задрав налог, люди КРЕДИТЫ брали, чтоыб выплатить налог, а потом ты рассказываешь о снижении?..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад



    «Предпринимателям, которые чувствуют непосильное налоговое бремя, нужно обратиться в местную администрацию с обоснованием необходимости снижения ставки. Нужна совместная работа на местах. В случае если кадастровая стоимость превышает рыночную, предприниматели могут обращаться в министерство за соответствующими разъяснениями», – рассказала заместитель министра имущественных отношений Амурской области Людмила Гунько.



    Это что за постанова ВООБЩЕ?... Ещё в прошлом году, мы снимали сюжет по налогам, а потом проводился форум, где озвучивались проблемы, ведь я именно ЭТУ претензию сообщил, что как задирать, так всем, а как снижать, так за отдельную плату и то не факт, что снизят. Это что вообще происходит?.. КТО проводил обоснование повышения?.. Вы же свернули нафиг бизнес в области, экономисты хреновы!

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Хмык

    СаняCh

    А либерасня всё про повышения налогов на каждой ветке поёт



    поручено проанализировать налоговую нагрузку и подготовить экономическое обоснование целесообразности пересмотра налоговых ставок и льгот

    То есть, не факт что снизят.

    Сразу же вопрос - откуда такая забота о народе? И сразу же вспоминается закон, где эта ставка может быть снижена по результатам независимой оценки. Если не ошибаюсь 30% снимается чуть ли не автоматически, а больше по решению суда. Вот и снизят ставку на 5 %, а что будет с остальными 25%.

    Так шта... не всё так просто в королевстве Датском.



    Правда не факт?



    Ставка уже снижена в Завитинске и Райчихинске. Эта работа запланирована в Ромненском, Сковородинском, Октябрьском, Тамбовском районах. В Магдагачи в ближайшие дни решение местных депутатов о снижении ставки вступит в силу.

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Сергей Труш


    Лучше бы молчал, клоун. Только публику смешишь. И так образ дурочка состряпал-не отмоешься. Уж тут то хотя бы давай без лжи.

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    anschutka

    Ну молодцы, че. Сперва задрали ставку до небес, а теперь вот заботу проявляют)



    дада,тож хотел сказать

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    СаняCh

    Сергей Труш


    Лучше бы молчал, клоун. Только публику смешишь. И так образ дурочка состряпал-не отмоешься. Уж тут то хотя бы давай без лжи.



    Где тут ложь?.. УКАЖИ, чудо пернатое.

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    че там с повышением пенсий на 0,38% и снижением величины прожиточного минимума?

    заботятся о нОроде?

    кормиииильцыыыыыыыыыыыыыыы

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Добросовестные предприниматели ВЫПЛАТИЛИ налог, правда, после первой волны ВДРУГ решили, что можно ввести некий период амнистии, а кто притормозил платить, мм? Может те, кто был в курсе налогового манёвра в законодательстве?.. А уж не Единоросы ли это были? Из различным органов законодательной власти и самоуправления? Есть те, кто не заплатил, а теперь что ж, решили ПЕРЕСМОТРЕТЬ?.. А тем, кто заплатил КАКИМ образом вернут деньги?.. Ведь теперь получается, предприниматель должен провести некую суету, снизить стоимость, уменьшить налог, и В ДАЛЬНЕЙШЕМ платить меньше?.. Так это что ж получается, те, кто оценивались ошиблись, но деньги собрали с предпринимателей, и за ОШИБКУ платят предпринимателе, но рапортуют наверх о наполняемости бюджета исполнительные власти?..

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    СаняCh





    Правда не факт?



    Ставка уже снижена в Завитинске и Райчихинске. Эта работа запланирована в Ромненском, Сковородинском, Октябрьском, Тамбовском районах. В Магдагачи в ближайшие дни решение местных депутатов о снижении ставки вступит в силу.





    Факт. На сколько снижена? На 30 %? Или чисто символически?



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