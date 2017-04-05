В Приамурье снижают ставку налога на имущество

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Из-за изменений в налоговом законодательстве ряд объектов облагаются налогом, исходя из их кадастровой стоимости, что привело к росту налоговой нагрузки. Обеспокоенность ситуацией неоднократно высказывали предприниматели Приамурья. В областном минимуществе отметили, что повлиять на ситуацию уполномочены и сами муниципалитеты.

Всем муниципальным образованиям было поручено проанализировать налоговую нагрузку и подготовить экономическое обоснование целесообразности пересмотра налоговых ставок и льгот для рассмотрения их на заседании районных или поселковых советов. Ставка уже снижена в Завитинске и Райчихинске. Эта работа запланирована в Ромненском, Сковородинском, Октябрьском, Тамбовском районах. В Магдагачи в ближайшие дни решение местных депутатов о снижении ставки вступит в силу.

«Предпринимателям, которые чувствуют непосильное налоговое бремя, нужно обратиться в местную администрацию с обоснованием необходимости снижения ставки. Нужна совместная работа на местах. В случае если кадастровая стоимость превышает рыночную, предприниматели могут обращаться в министерство за соответствующими разъяснениями», – рассказала заместитель министра имущественных отношений Амурской области Людмила Гунько.

В министерство можно обратиться по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 135, кабинет 604б, или по телефонам: 23-16-02, 23-16-06, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пересмотр результатов определения кадастровой стоимости возможен по следующим основаниям:

– недостоверность сведений об объекте недвижимости, используемых при определении его кадастровой стоимости;

– установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

Для пересмотра кадастровой стоимости объекта правообладателю необходимо подать в комиссию соответствующее заявление и документы, определенные федеральным законом.

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#областная власть #экономика

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