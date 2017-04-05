В Благовещенске работает главный пластический хирург Белоруссии

В эти дни в Благовещенске находится главный пластический хирург Белоруссии Олег Стасевич. Специалист учился и оперировал в Европе и сейчас делится опытом с местными врачами. Он проводит операции, причем берется за тяжелые случаи.

Один из пациентов пошел под нож после травмы и нескольких безуспешных попыток восстановить нос.

«Восстанавливали нос, его не было. Теперь он есть. Остается только надеяться на то, что все будет хорошо, все это приживется, потому что для этой операции берутся ткани из других частей тела, то есть не только с лица. Мы брали реберную ткань, хрящи ребра и таким образом выполнили эту операцию», – говорит Олег Стасевич.

Амурчане чаще всего просят носы, как у Анджелины Джоли и Бреда Питта. За пластикой в Благовещенск едут из Якутии, с Камчатки и Сахалина. Мужчины обращаются к хирургам за липосакцией, пластикой век и лица. Но женщины становятся пациентками чаще. Традиционно они идут «за грудью». А еще амурчанки хотят исправить живот после родов.

«Больше стали обращаться с ринопластикой, подтяжкой лица, отопластикой – это уши, и периодически такие редкие экзотические операции, как увеличение голени, увеличение ягодиц имплантами», – отмечает пластический хирург Благовещенской городской клинической больницы Виктория Алексеевнина.

Эстетическая хирургия в Амурской области поставлена на поток. В прошлом году только в городской больнице сделали около 400 операций. Сейчас стоит очередь на два–три месяца вперед. Люди хотят выглядеть лучше, хотя это и недешево. Исправить нос, например, стоит от ста тысяч рублей. Но сейчас ведутся дискуссии о том, чтобы некоторые операции делать по полису ОМС.

В конце года на съезде пластические хирурги страны хотят поднять вопрос финансирования некоторых операций. Например, в Белоруссии пациентам делают некоторые пластические операции бесплатно – по медицинским показаниям.

Минский врач будет работать в областном центре до конца недели. За это время он прооперирует больше 10 человек. Потом подобные сложные операции здесь будут выполнять амурские врачи.

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#визиты

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