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5 апреля 2017, 18:01 2

При взрыве в питерском метро погиб чемпион России по рукопашному бою

При взрыве в питерском метро погиб чемпион России по рукопашному бою
Фото: dp.ru

Одной из жертв взрыва в санкт-петербургском метро стал чемпион России по рукопашному бою 25-летний Денис Петров. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Sportfm.ru.

По словам коллеги погибшего спортсмена, в тот злополучный день Денис ехал на тренировку. В последний раз он выходил на связь 3 апреля в 14:00, он листал социальные сети. Статус на его странице «ВКонтакте» показывает, что последний раз он был онлайн в 14:06 – в тот самый момент, когда прогремел взрыв.

«Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее», – отметил коллега чемпиона.

Денис Петров отучился в колледже олимпийского резерва, также за его плечами учебный центр спецназа ГРУ. По армейскому рукопашному бою он был чемпионом России. В спортивном клубе Денис преподавал рукопашный бой и вёл курсы самообороны. Коллеги характеризуют Дениса как очень хорошего тренера и замечательного товарища, пишет «Российская газета».

Родители школьников, которых тренировал Петров, пишут о нем как об отличном педагоге и достойном человеке.

Ранее во вторник был опубликован список пострадавших при взрыве. В него входят несколько неопознанных женщин, которые числятся под номерами.

Как сообщало Амур.инфо, взрыв произошёл 3 апреля около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Погибли 14 человек, ранены более 50.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», при этом следствие рассматривает и другие версии случившегося. По данным СМИ, привести в действие взрывное устройство мог 23-летний уроженец Средней Азии, связанный с запрещёнными в России радикальными исламистскими группировками.

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#память #происшествия #спорт

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Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    6 часов назад

    Ну сейчас начнется

  • Рыыыж

    Рыыыж
    39 минут назад

    Ну ты главное не начинай!

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