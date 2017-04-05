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5 апреля 2017, 17:25 0

Губернатор Приамурья работает на подготовке заседания Госсовета

Губернатор Приамурья работает на подготовке заседания Госсовета
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области принял участие в подготовке заседания Госсовета РФ. На втором заседании подгруппы по вопросам ликвидации аварийного жилищного фонда в России были рассмотрены проект доклада рабочей подгруппы и материалы, выносимые на совместное заседание.

«Имеется необходимость корректировок законодательства. Одним из таких примеров является статья 89 Жилищного кодекса России "Предоставление гражданам другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением". Судебная практика показала, что для исполнения этого закона необходимы дополнительные финансовые средства со стороны регионов, не учтенные при распределении субсидий на переселение граждан. Причем это подтверждает и судебная практика. К сожалению, не все регионы могут справиться самостоятельно с реализацией программы. Единая трактовка закона необходима для всех регионов и нельзя допустить того, чтобы какие-то внешние факторы влияют на предоставляемое жильё», – сказал Александр Козлов.

Как отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев, который возглавляет рабочую группу, все инициативы и предложения регионов примут во внимание к последующей работе правительством России.

Решения, выработанные в ходе работы подгруппы, будут включены в состав доклада к совместному заседанию Госсовета РФ и комиссии при президенте России по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития по вопросу «О мерах по исполнению Указов Президента о социально-экономическом развитии России», сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #российская власть

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