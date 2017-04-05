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6апреля
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5 апреля 2017, 17:20 11

В Благовещенске почтят память погибших в Санкт-Петербурге

В Благовещенске почтят память погибших в Санкт-Петербурге
Фото: kardymovo.ru

Благовещенские волонтеры призывают жителей города поддержать акцию «Свеча в окне». В четверг, 6 апреля, в 20:00 благовещенцам предлагают зажечь в окнах своих домов свечи в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.

6апреля в крупных торговых центрах с 17:00 до 19:00 будут бесплатно раздавать свечи, чтобы все желающие могли присоединиться к акции, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, взрыв на станции метро «Сенная площадь» в Петербурге произошел 3 апреля. Его мощность оценили в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. По уточненным данным погибли 14 человек, 45 получили травмы различной степени тяжести.

Просмотров всего: 553

#память

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    5 часов назад

    Опять это лицедейство. Есть предложение перечислить денежные средства на счет.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Есть предложение спросить у Путина, как можно спокойно пронести в метро два тяжелых предмета напичканных железом? Нам втуливали, что на метро несколько уровней безопасности, и не только метало-искатели но и современное оборудование которое распознает взрыв.вещества.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    artur-cyrybko

    Есть предложение спросить у Путина, как можно спокойно пронести в метро два тяжелых предмета напичканных железом? Нам втуливали, что на метро несколько уровней безопасности, и не только метало-искатели но и современное оборудование которое распознает взрыв.вещества.



    Да нет там нихрена, рамки поставили, и всё, через те рамки идут как шли.

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    ребят,все это клоунада.

    СБ ЭТО не произошло как в Беслане

    земля пухом невиновным людям..

  • молокан

    молокан
    3 часа назад

    http://massovki.net/viewtopic.php?f=12&t=283086



    6 апреля (четверг)

    Друзья! Приглашаем всех желающих на концерт,

    Посвященный памяти погибших в Питере...

    Возраст от 14 до 75 лет.

    Сбор в 14.30..метро Филевский парк

    В центре зала, подходим к табличке ЕЛЕНА.

    Гонорар 400 руб.





    "...Чай, пирожки да любовь, за четыре рубля, покупай что не лень..."

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    Интересная система. А наших на набережные и площади победы тоже за деньги приглашают или добровольно - принудительно ?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Сейчас запретят все сборища, митинги прикрывшись терактом.Случайно все совпадает.Ждем новых законов по митингам.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    17 минут назад

    Путинобесие на марше. Требую свечей по собакам ушедшим на шашлыки в Чигирях. И бессмертный их же полк. Мертвым насрать на ваши свечи и колонны с портретиками, которые бросают в мусорку после прохода.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    15 минут назад

    Еще можно церковь в зажопинске построить. И имя дать" великомученники пострадавшие от навальнинских митингов."

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    14 минут назад

    artur-cyrybko

    Сейчас запретят все сборища, митинги прикрывшись терактом.Случайно все совпадает.Ждем новых законов по митингам.



    А что ждать? 8 апреля все как один на площадь! С плакатами- он не димон а законно выбранный премьер

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    11 минут назад

    И не пустим ИГИЛ (озвРФ) в коровники Верхе-нижнего жопо-задрючинска! Остановим врага в сирии срочно снизим МРОТ и откажемся от пенсии!

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