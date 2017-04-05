В Благовещенске почтят память погибших в Санкт-Петербурге

Фото: kardymovo.ru

Благовещенские волонтеры призывают жителей города поддержать акцию «Свеча в окне». В четверг, 6 апреля, в 20:00 благовещенцам предлагают зажечь в окнах своих домов свечи в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.

6апреля в крупных торговых центрах с 17:00 до 19:00 будут бесплатно раздавать свечи, чтобы все желающие могли присоединиться к акции, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, взрыв на станции метро «Сенная площадь» в Петербурге произошел 3 апреля. Его мощность оценили в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. По уточненным данным погибли 14 человек, 45 получили травмы различной степени тяжести.

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