29 амурских ушуистов привезли 59 медалей с российских состязаний

Команда амурских ушуистов приняли участие сразу в трех соревнованиях российского уровня: чемпионат и первенстве России по традиционному ушу; чемпионате и первенстве России по ушу-саньда и чемпионате и первенстве России по юнчуньцюань. 29 спортсменов привезли с них 59 медалей, из них – 16 золотых.

По итогам всех трех чемпионатов и первенств 25 амурчан из 29 стали призерами и победителями. Подавляющее количество наград – 46 – были завоеваны в традиционном ушу. Дарья Цвилий завоевала 5 медалей: три золотых, одну серебряную и первое место в многоборье; Софья Степанова – четыре золотых медалей и третье место в многоборье; Денис Петяев – две золотых, две бронозвых медали и третье место в мнгоборье. По подному первому и второму месту завоевали Александра Саковская, Артем Загибалов и Владимир Цейтлер, у Михаила Шэдько три вторых и одно третье место.

В соревнованиях по юнчуньцюань Софья Смирнова завоевала две золотых медали, Евгений Смирнов – два серебра и одну бронзу, Анастасия Полончук – два серебра, Роман Козлов – серебро и две бронзы.

В чемпиоате и первенстве по ушу-саньда у амурчан только бронзовые медали. Их завоевали Анастасия Грудинина, Анастасия Полончук и Ильдар Салихзянов, сообщает пресс-служба областной федерации ушу.



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