8 апреля пройдет прощание с Юрием Ландышевым

В субботу, 8 апреля, в кафедральном соборе Благовещенска пройдет прощание с известным в Амурской области врачом-терапевтом Юрием Ландышевым: с 13:30 до 14:00 – гражданская панихида, с 14:00 до 15:00 – отпевание.

Как сообщало Амур.инфо, Юрий Ландышев ушел из жизни 4 апреля. Ему было 89 лет.

Более 30 лет Юрий Ландышев возглавлял Амурское областное научно-практическое общество терапевтов, был членом Республиканской научной проблемной комиссии по терапии СО РАМН, входил в состав его правления.

Заслуженный врач России, отличник здравоохранения и талантливый ученый Юрий Ландышев вложил много сил в развитие отечественной медицинской науки. Он завоевал высокий авторитет как в родной медакадемии, так и далеко за ее пределами.

Юрий Ландышев завещал похоронить себя рядом с супругой.

Просмотров всего: 54

#память

распечатать