41-летняя жительница Британии беременна 20-м ребёнком

Фото: 24smi.org

«Самая многочисленная семья» Великобритании ждёт пополнения – многодетная мать Сью Рэдфорд беременна 20-м ребенком. Этой новостью счастливые родители поделились со своими подписчиками в соцсети Facebook, опубликовав фото с УЗИ, на котором запечатлен их «юбилейный» малыш, передаёт «24 СМИ».

Запись 41-летней Сью и 46-летнего Ноэля Рэдфордов набрала более 33 тысяч лайков и сотни поздравительных комментариев. Фиби – девятнадцатый ребёнок в семье Рэдфордов – родилась в июле 2016 года. И вот теперь Сью и Ноэль снова ждут пополнения. Двадцатый малыш, пол которого родители держат в секрете, должен родиться в сентябре этого года. Старшему сыну Рэдфордов – Крису – сейчас 27 лет.

Впервые Сью забеременела в 14-летнем возрасте. Несмотря на юный возраст, влюблённые решили оставить ребенка, объяснив это тем, что их самих в свое время отдали на усыновление.

Чтобы содержать такую большую семью, мистеру Рэдфорду приходится каждый день вставать в пять утра и отправляться на работу в принадлежащую ему пекарню. Через несколько часов он возвращается домой, чтобы помочь детям собраться в школу, после чего везёт их на занятия на микроавтобусе. В это время миссис Рэдфорд остается дома и присматривает за самыми младшими членами семьи.

Ежедневно Сью запускает стиральную машину не менее девяти раз, чтобы перестирать одежду для семьи. Недельный бюджет семьи на продукты составляет 300 фунтов (примерно 20 тысяч рублей). На одни только детские завтраки ежедневно уходит около девяти литров молока и три упаковки овсяных хлопьев.

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#дети #жизнь

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