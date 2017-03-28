Коллектив Октябрьской больницы просит снять с должности главврача

Коллектив Октябрьской больницы в Октябрьском районе Приамурья обратился к министру здравоохранения области Николаю Тезикову. Медработники просят снять с должности главного врача больницы Александра Кутилова. Причиной стало то, что, как утверждают работники, им не оплатили переработку в достаточном объеме, рассказали ИА «Амур.инфо» в больнице.

«Получилось так, что фельдшеры скорой помощи при Октябрьской больнице отработали март месяц в неполном составе, то есть была большая переработка. А после им ее не оплатили так, как положено. И просто предложили: не нравится – увольняйтесь. Получился скандал», – говорит водитель скорой помощи Алексей Крайнов.

С его слов, после этого главный врач учреждения Александр Кутилов на повышенных тонах разговаривал с одним из фельдшеров. Этому есть несколько свидетелей, рассказывает собеседник ИА «Амур.инфо». Запись разговора, говорит Крайнов, появилась в социальных сетях.

Редакция информагентства ознакомилась с записью, про которою рассказал Алексей Крайнов. На ней мужчина ругает своего оппонента, его речь сопровождается нецензурными выражениями.

Сотрудники больницы, работающие в бригадах скорой помощи, составили коллективную жалобу на имя министра здравоохранения области Николая Тезикова. Копия жалобы есть в распоряжении информагентства.

«Мы, коллектив ГБУЗ АО "Октябрьская больница", отказываемся работать под руководством главного врача Кутилова Александра Сергеевича за грубое отношение и несоблюдение субординации в отношении своих подчиненных. (…) Главный врач ГБУЗ АО "Октябрьская больница" Кутилов Александр Сергеевич злоупотребляет своими должностными обязанностями и назначает на ответственные руководящие органы родных и близких ему людей. В связи с изложенным, просим Вас снять Кутилова Александра Сергеевича с должности главного врача ГБУЗ АО "Октябрьская больница". (…) Просим вас взять дело под личный контроль», – говорится в тексте обращения.

В настоящее время Александр Кутилов находится на учебе в Хабаровске. По телефону он рассказал ИА «Амур.инфо», что все положенные медработникам деньги были выплачены.

«По этому поводу у нас состоялся разговор. В полном объеме все что планировали, то и выплатили. Они написали на подработку заявления, мы им все оплатили. Они первоначально знали, сколько получат», – сказал Александр Кутилов.

Прокомментировал главврач больницы и запись разговора, появившуюся в соцсетях.

«Я в шоке от этой ситуации. Как я в такой должности могу с ними так разговаривать? Я не знаю, кто это сделал», – отметил Александр Кутилов, уточнив, что на записи не его голос.

ИА «Амур.инфо» направило запрос в министерство здравоохранения Амурской области.

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