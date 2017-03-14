Экс-комендант космодрома Восточный хочет стать мэром Омска

Фото: omsk-news.net

В мэры Омска выдвинулся экс-комендант вахтового городка космодрома Восточный Игорь Бруй. Он стал пятым кандидатом на должность главы города. Представитель партии «Родина» заявил, что первым делом нужно остановить бегство омичей из города и области, а также навести порядок в мэрии, сообщают «Новости Омска».

Игорь Бруй безработный, ему 37 лет. Он имеет незаконченное высшее образование (учился в СибАДИ). Пару лет назад Бруй работал комендантом строительного городка на космодроме Восточный. Омич объездил всю страну и говорил, что нигде не видел такой печальной социально-экономической ситуации, как в Омске и Омской области.

«Нужно в первую очередь остановить бегство людей из нашего города. Также среди первоочередных задач я бы выделил привлечение зарубежных инвестиций (из Казахстана и Китая) и наведение порядка в самой городской администрации», – отметил потенциальный кандидат в мэры.

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