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Сегодня, 15:48 4

Экс-комендант космодрома Восточный хочет стать мэром Омска

Экс-комендант космодрома Восточный хочет стать мэром Омска
Фото: omsk-news.net

В мэры Омска выдвинулся экс-комендант вахтового городка космодрома Восточный Игорь Бруй. Он стал пятым кандидатом на должность главы города. Представитель партии «Родина» заявил, что первым делом нужно остановить бегство омичей из города и области, а также навести порядок в мэрии, сообщают «Новости Омска».

Игорь Бруй безработный, ему 37 лет. Он имеет незаконченное высшее образование (учился в СибАДИ). Пару лет назад Бруй работал комендантом строительного городка на космодроме Восточный. Омич объездил всю страну и говорил, что нигде не видел такой печальной социально-экономической ситуации, как в Омске и Омской области.

«Нужно в первую очередь остановить бегство людей из нашего города. Также среди первоочередных задач я бы выделил привлечение зарубежных инвестиций (из Казахстана и Китая) и наведение порядка в самой городской администрации», – отметил потенциальный кандидат в мэры.

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#выборы #космодром

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Комментарии
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  • Cardan

    Cardan
    1 час назад

    Нам то это бред зачем? и какая связь между Омском и Благовещенском?

    то что он бичевал на Восточном? )

  • Цунай

    Цунай
    12 минут назад

    РЕДАКТОР, ЖГИ!

  • Хмык

    Хмык
    8 минут назад

    Надо бы товарищу с лозунгами помочь.

    Типа: "Даёшь Омску свой космодром!" "Омичи, не ехайте на Запад - на Дальнем Востоке в сто раз лучше!"

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 минуты назад



    «Нужно в первую очередь остановить бегство людей из нашего города



    а википедия говорит, что население Омска восьмой год растет. И сейчас самое большое в истории города.

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