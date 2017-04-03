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Сегодня, 14:56 0

Душевнобольной китаец убил трёх пациентов клиники палочками для еды

Душевнобольной китаец убил трёх пациентов клиники палочками для еды
Фото: ИА "Политика сегодня"

В китайской провинции Хэнань задержан психически нездоровый мужчина, который убил трёх пациентов частной клиники палочками для еды. Об этом инциденте сообщает ИА «Дейта» со ссылкой СМИ Китая.

По информации местного комитета по делам здравоохранения, тройное убийство было совершено в частной клинике Dazhong Hospital в уезде Лонин ещё в конце февраля, однако широкую огласку инцидент получил только сейчас.

По данным следствия, мужчина по имени Ян Шитоу, страдающий расстройством психики, находился в палате с другими душевнобольными пациентами. Шитоу был привязан к кровати ремнями. На видео, опубликованном местными СМИ, видно, что медработники вышли из комнаты, и, воспользовавшись их отсутствием, мужчина сумел освободиться.

Он схватил со стола, стоявшего в комнате, деревянные палочки для еды и совершил нападение на других пациентов, двое из которых находились в соседней палате. Вернувшиеся сотрудники клиники обезоружили агрессивного мужчину и связали его. Трое пациентов, получивших серьёзные ранения, в итоге скончались. Шитоу был передан полиции, в настоящее время ведётся расследование инцидента.

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#здоровье #Китай #криминал #происшествия

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