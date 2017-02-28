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Сегодня, 14:56 4

В Благовещенске впервые пройдет фестиваль огненных искусств

В Благовещенске впервые пройдет фестиваль огненных искусств
Фото: ya-kloun.ru

В 2018 году в столице Приамурья запланировано необычное мероприятие – фестиваль огненных искусств, на который приедут фаерщики со всего Дальнего Востока. Его планирует организовать театр огня «Одержимые» к своему 10-летию.

«Фестиваль, скорее всего, будет летом: погода подходящая для огня, фаерщики-студенты будут свободны от учебы, и им будет проще приехать, – рассказал руководитель "Одержимых" Алексей Зимников. – Мы планируем пригласить людей из Хабаровска и Владивостока: там профессионалы высокого уровня, которые ездили на международные мероприятия. Чтобы они могли не только показать свое мастерство, но и провести для желающих мастер-классы. Также ждем к нам и начинающих фаерщиков».

Фестивали фаерщиков проводятся во многих городах России и Дальнего Востока. Так, во Владивостоке проходит международный фестиваль огненных искусств «Огни Востока», на который приезжают известные артисты фаер-шоу почти со всей страны и из-за рубежа. Например, в 2016 году на сцене «Огней» выступали фаерщики из Германии, Японии, Южной Кореи и с Тайваня.

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#конкурсы #отдых

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    спасайся кто может!

  • VikSecret

    VikSecret
    49 минут назад

    Интересно, наверно, будет. Хоть что-то новенькое у нас пройдет.

  • Shift

    Shift
    12 минут назад

    у нас низя..у нас чс и пожароопасный период..

  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    11 минут назад

    Фестиваль приурочен к открытию сезона лесных пожаров.

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