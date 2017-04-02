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На въезде в Благовещенск машина врезалась в ограждение пункта весового контроля

На въезде в Благовещенск машина врезалась в ограждение пункта весового контроля
Фото: instagram.com/blag_dtp

Утром в среду, 5 апреля, на въезде в Благовещенск, где расположен пост ДПС, произошла авария. Водитель легковушки на высокой скорости протаранил ограждение пункта весового контроля.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло из-за того, что рулевому Toyota стало плохо. В аварии никто не пострадал.

В ГИБДД Благовещенска ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Просмотров всего: 1845

#ДТП #происшествия

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ФиФи

    ФиФи
    6 минут назад

    ну чо, освобождать надо больных водителей от бремя водительских прав

  • ФиФи

    ФиФи
    6 минут назад

    ну чо, освобождать надо больных водителей от бремя водительских прав

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