На въезде в Благовещенск машина врезалась в ограждение пункта весового контроля
Утром в среду, 5 апреля, на въезде в Благовещенск, где расположен пост ДПС, произошла авария. Водитель легковушки на высокой скорости протаранил ограждение пункта весового контроля.
Как сообщают очевидцы, ДТП произошло из-за того, что рулевому Toyota стало плохо. В аварии никто не пострадал.
В ГИБДД Благовещенска ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
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