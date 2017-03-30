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Сегодня, 14:17 3

В Белогорске полицейские открыли огонь, преследуя грузовик (видео)

В Белогорске полицейские открыли огонь, преследуя грузовик (видео)

Инспекторы ДПС ГИБДД в Белогорске попытались остановить микрогрузовик, однако водитель не подчинился требованию сотрудников. Началась ночная погоня, в ходе которой полицейским пришлось открыть огонь. Но даже после предупредительного выстрела в воздух нарушитель не остановился.

Пресс-служба областного управления МВД сообщает, что сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на микрогрузовик, который двигался по проезжей части по извилистой траектории. Водитель автомобиля то съезжал на обочину, то возвращался на проезжую часть, при этом резко увеличивал скорость движения.

Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился, но он это требование проигнорировал. Тогда инспекторы ДПС начали преследование.

Нарушитель совершал резкие маневры, создавал аварийную обстановку, угрожая жизни и здоровью других участников дорожного движения. Поэтому члены экипажа ДПС приняли решение применить табельное оружие для остановки транспортного средства. Полицейский произвел предупредительные выстрелы вверх, на что водитель никак не отреагировал. Тогда сотрудник полиции выстрелил по колесу, и автомобиль остановился. Нарушителя 1988 года рождения задержали и доставили в дежурную часть.

Полицейские установили, что микрогрузовик угнан со двора одного из домов Белогорска. Задержанный гражданин ранее неоднократно был судим за различные преступления. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    1 минута назад

    Амурский Экшн!

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    1 минута назад

    Амурский Экшн!

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