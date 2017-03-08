Движение транспорта надолго ограничат на подъезде к Благовещенску
На трассе «Подъезд к Благовещенску» на 5-6 месяцев ограничат движение автотранспорта. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ ДСД «Дальний Восток» Юлия Кабакова.
Движение транспорта будет ограничено на двух участках: с 10 апреля по 31 октября 2017 года – на путепроводе через железную дорогу Москва – Владивосток, километр 8+321, а также с 15 апреля по 30 сентября 2017 года – на мосту через ручей, километр 79+959.
На этих участках будут проводиться ремонтные работы. В указанные периоды движение транспорта здесь будет осуществляться по одной полосе проезжей части.
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