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Сегодня, 14:14 12

Движение транспорта надолго ограничат на подъезде к Благовещенску

Движение транспорта надолго ограничат на подъезде к Благовещенску
Фото: om1.ru

На трассе «Подъезд к Благовещенску» на 5-6 месяцев ограничат движение автотранспорта. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ ДСД «Дальний Восток» Юлия Кабакова.

Движение транспорта будет ограничено на двух участках: с 10 апреля по 31 октября 2017 года – на путепроводе через железную дорогу Москва – Владивосток, километр 8+321, а также с 15 апреля по 30 сентября 2017 года – на мосту через ручей, километр 79+959.

На этих участках будут проводиться ремонтные работы. В указанные периоды движение транспорта здесь будет осуществляться по одной полосе проезжей части.

Просмотров всего: 2781

#транспорт

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Здравствуй лето. Вечные пробки на мосту

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    А вот если заголовок писать нормально ну к примеру:

    Движение транспорта, на подъезде к Благовещенску, надолго ограничат.

    ну ведь лучше.

    З.Ы. Нет?

  • тоже я

    тоже я
    2 часа назад

    что-то не понятно какой участок именно будут ремонтировать?

  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    Не хрена непонятно где ??? Пишите где конкретно, а то услышите звон и бьёте по клавишам.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    далеко от благовещенска. На транссибе

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    А чего не понятно? Трасса "Подъезд к г.Благовещенску"(грубо говоря,Белогорск - Благовещенск). Участки обозначены в тексте.

  • DeamonX

    DeamonX
    1 час назад

    Это да 64

    Не хрена непонятно где ??? Пишите где конкретно, а то услышите звон и бьёте по клавишам.



    Думаю, автор сам ни хрена не понял. Но написал. Зачем?

  • Ыукпун

    Ыукпун
    1 час назад

    По логике - указан километр + метры - вывод ремонтировать будут эту точку (с допуском - квадратный метр). Не мало ли времени выделили?

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    DeamonX

    Это да 64

    Не хрена непонятно где ??? Пишите где конкретно, а то услышите звон и бьёте по клавишам.



    Думаю, автор сам ни хрена не понял. Но написал. Зачем?



    перепечатали сводку не задумываясь..

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Ыукпун

    По логике - указан километр + метры - вывод ремонтировать будут эту точку (с допуском - квадратный метр). Не мало ли времени выделили?



    не факт, что +метры...:) скорее всего белогрское направление, я так думаю чота...

  • Bonzzza

    Bonzzza
    45 минут назад

    У всех мостов и путепроводов есть конкретное пикетажное положение которое обозначает середину сооружения, это положение и приводится в сводках

  • legoru

    legoru
    44 минуты назад

    По идее, "Подъезд к Благовещенску" - это дорога от съезда с федералки (в районе Белогорска) до моста через Зею (перед Благовещенском). Тогда 8-й километр - это мост через Транссиб в районе Белогорска, а 79-й км - это, возможно, мост через Ивановку.

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