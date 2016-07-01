ФАС России начала расследование в отношении ведущих операторов сотовой связи

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Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) обвинила российских операторов сотовой связи – «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Тele2 – в злоупотреблении доминирующим положением при тарификации SMS-рассылок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Нарушение выразилось в том, что указанные операторы с октября 2014 года по декабрь 2015го ввели поклиентский учет SMS-трафика для SMS-агрегаторов, что привело к повышению тарифов для конечных заказчиков рассылок.

В результате тарифы на рассылку SMS-сообщений для конечных заказчиков рассылок увеличились на 116 % у «Мегафона», на 176 % – у МТС, на 77 % – у «Вымпелкома» и на 33 % – у Tele2.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, операторы нарушили часть 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики выдали нарушителям соответствующие предписания. Как поясняла ранее начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, чтобы выполнить подобное предписание, операторы будут должны пересмотреть тарифную политику на СМС-рассылки, пишет РБК.

Кроме того, операторов обяжут выплатить штраф. Его размер представитель в ФАС не уточнил, отметив лишь, что он будет фиксированным. Согласно КоАП штраф может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Если бы операторов обязали выплатить оборотный штраф, он бы составил от 1 до 15 процентов от их выручки на этом рынке. Исходя из оценок объёма рынка СМС-информирования в 2016 году в 14,026 миллиарда рублей без учёта доли Сбербанка, общий размер штрафа для четвёрки операторов мог бы составить до 2,1 миллиарда рублей.

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