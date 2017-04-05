Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: предприниматели; завкафедрой русского языка и литературы БГПУ

6 апреля в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» – предприниматели Денис Рогов и Наталья Питерова. Тема – «Обучение амурских предпринимателей в инновационном центре международного сотрудничества в Хэйхэ». Ведущие – Екатерина Кузьмина, Илья Кутырёв.

Днем в эфир выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны»: «Александр Матюшенский – горький мёд эмиграции». Гость программы – Александр Урманов, заведующий кафедрой русского языка и литературы БГПУ, профессор, доктор филологических наук. Ведущий – Михаил Митрофанов.

Ведущие дневного эфира – Михаил Митрофанов, Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира, позвонив по номеру (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001.

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