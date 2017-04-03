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В Амурской области зима не сдает позиции: прогноз погоды на 6 апреля

В Амурской области зима не сдает позиции: прогноз погоды на 6 апреля
Фото: istragorod.ru

6 апреля, в четверг, в Амурской области будет облачно с прояснениями, местами ожидаются слабые и умеренные осадки. Ночью в отдельных районах пойдет сильный снег, мокрый снег с дождем. Северо-восточный ветер днем сменит направление на северо-западное. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.

Уличные термометры ночью покажут 0-5, местами по северу – 10-15 градусов ниже нуля. Днем будет +6...+11, по северу –­ от -3 до +2 градусов.

В Благовещенске, по прогнозам синоптиков Амурского гидрометцентра, ночью облачно, пойдет дождь, мокрый снег, снег. Скорость северо-восточного ветра составит 2-7, в порывах 16 метров в секунду. Температура составит 0-2 градуса ниже нуля.

Днем в областном центре прояснится, слабые осадки возможны только утром. Северо-западный ветер разовьет скорость от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах +8...+10 градусов.

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#погода

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