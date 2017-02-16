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В нескольких районах Амурской области выпал снег

В нескольких районах Амурской области выпал снег
Фото: Михаил Пивень

В ночь с 4 на 5 апреля в нескольких районах Приамурья выпал мокрый снег. Осадки наблюдались в Селемджинском, Шимановском, Мазановском и Ромненском районах, а также в городах Свободный и Шимановск. Над Амурской областью властвует циклон.

В Шимановске выпало самое большое количество осадков – 8 миллиметров, сообщили в Амурском гидрометцентре.

Серию фотографий заснеженного двора в одной из соцсетей выложил глава Мазановского района Михаил Пивень. Фото он сопроводил записью: «Краснодар... Краснодар... цветочки, а у нас в Мазании снега цветут!»

«Вчера на улице было 14 градусов, а сейчас 4-6 градусов. Сегодня-завтра точно снег не растает. Дорожное движение в норме, и снег не проблема. А вот в лесу лежит и будет лежать еще долго», – сообщил Михаил Пивень в разговоре с корреспондентом Амур.инфо.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в областном центре снег ожидается ближайшей ночью.

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#погода

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