Следствие назвало причину смерти благовещенского водителя, толкнувшего подростка

В амурском следственном управлении завершилось расследование смерти благовещенского водителя автобуса, который в декабре 2016 года толкнул подростка. Следствие пришло к выводу, что причиной гибели мужчины стал несчастный случай.

«Несчастный случай, отравление угарным газом», – ответил на соответствующий вопрос ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский.

Как сообщалось, 25 декабря 2016 года в Благовещенске водитель автобусного маршрута № 44 толкнул подростка за то, что тот не заплатил за проезд. Инцидент произошел в микрорайоне, недалеко от рынка ГСТК.

27 декабря водитель обратился в редакцию ИА «Амур.инфо», чтобы рассказать свою версию случившегося. Он отмечал, что не трогал подростка.

28 декабря на Амур.инфо появилось видео инцидента.

29 декабря стало известно, что этот водитель был найден мертвым в одном из гаражей Благовещенска. «Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Что это было – самоубийство или несчастный случай, мы пока не готовы сказать. Ведется проверка», – сказал тогда корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник амурского следственного управления Алексей Лубинский.

Просмотров всего: 4992

#дети #происшествия

распечатать