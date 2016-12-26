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Сегодня, 12:46 7

Следствие назвало причину смерти благовещенского водителя, толкнувшего подростка

Следствие назвало причину смерти благовещенского водителя, толкнувшего подростка

В амурском следственном управлении завершилось расследование смерти благовещенского водителя автобуса, который в декабре 2016 года толкнул подростка. Следствие пришло к выводу, что причиной гибели мужчины стал несчастный случай.

«Несчастный случай, отравление угарным газом», – ответил на соответствующий вопрос ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский.

Как сообщалось, 25 декабря 2016 года в Благовещенске водитель автобусного маршрута № 44 толкнул подростка за то, что тот не заплатил за проезд. Инцидент произошел в микрорайоне, недалеко от рынка ГСТК.

27 декабря водитель обратился в редакцию ИА «Амур.инфо», чтобы рассказать свою версию случившегося. Он отмечал, что не трогал подростка.

28 декабря на Амур.инфо появилось видео инцидента.

29 декабря стало известно, что этот водитель был найден мертвым в одном из гаражей Благовещенска. «Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Что это было – самоубийство или несчастный случай, мы пока не готовы сказать. Ведется проверка», – сказал тогда корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник амурского следственного управления Алексей Лубинский.

Просмотров всего: 4992

#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    На фига снова эту новость некропостить?

  • Ledi

    Ledi
    3 часа назад

    "Во время" этот "несчастный" случай

  • ФиФи

    ФиФи
    3 часа назад

    виталя1979

    На фига снова эту новость некропостить?



    не самоубийца - чтобы знали

    есть такие для кого это важно

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Смерть водителя. На желторотых АИ порт Амур и прочих писак. Раздувших из мухи слона

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    47 минут назад

    ФиФи

    виталя1979

    На фига снова эту новость некропостить?



    не самоубийца - чтобы знали

    есть такие для кого это важно



    Билль о морали и этике в СМИ....

  • демиург13

    демиург13
    47 минут назад

    херассе... а я не знал, что он погиб...

  • бабаяга

    бабаяга
    25 минут назад

    ФиФи

    виталя1979

    На фига снова эту новость некропостить?



    не самоубийца - чтобы знали

    есть такие для кого это важно



    думаю - для кого это важно сами знают что и как или узнали из своих источников. Все остальное -некропост с целью привлечения "читателей"

Показать все (7) Обсудить на форуме
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