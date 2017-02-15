Жительница Камчатки лишилась зрения в салоне красоты

Фото: kam24.ru

На Камчатке женщина захотела сделать татуаж век и обратилась в местный салон красоты. Но в результате косметологической процедуры пострадавшая получила ожог и потеряла зрение. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Специалист косметологического кабинета, готовя клиентку к процедуре, нанёс ей на веки обезболивающий препарат. Но вместо необходимой анестезии 32-летняя женщина получила химический ожог роговицы глаз. Пострадавшая была срочно доставлена в одну из больниц. Но было слишком поздно: местная жительница потеряла зрение.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение, по всей видимости, написанное подругой пострадавшей. В нём рассказывается о том, что женщина – мать троих детей, хотела сделать татуаж век. «Она сказала мастеру о болевых ощущениях, но та сказала, что это нормальная реакция на обезболивающий препарат… В итоге Аня ослепла», – цитирует сообщение ИА Regnum.

В Следственном комитете России прокомментировали ситуацию.

«В ходе осмотра места происшествия следователем изъята вся документация, касающаяся оказания 32-летней жительнице города косметологической услуги. Изъят препарат, которым женщине было произведено обезболивание и сертификаты, подтверждающие его качество, опрошены лица из числа персонала косметологического центра», – цитирует представителя СКР Юлию Бартель ИА «КАМ 24».

В настоящее время следователи проводят проверку, которая покажет, что стало причиной несчастного случая.

Если сотрудники следственного комитета обнаружат связь между действиями мастера косметологического кабинета и утратой зрения пострадавшей, то против сотрудников салона красоты будет возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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#Дальний Восток #здоровье #происшествия

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