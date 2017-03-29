Амур.инфо подарит билеты за лучший тост

7 апреля в Общественно-культурном центре Благовещенска Государственный национальный хореографический ансамбль из Батуми представит шоу «Короли грузинского танца». Зрителей ждут характерные национальные костюмы, стильно подобранная видеографика и ритмичные горные мелодии. Амур.инфо проводит конкурс, в котором разыграет пару билетов на представление.

Как известно, неотъемлемой частью грузинской культуры являются длительные застолья с произнесением затейливых тостов. Читателям сайта предлагается в комментариях к этой новости написать свой тост в грузинском стиле, который обязательно должен начинаться словами: «Высоко-высоко в горах…»

Редакция Амур.инфо выберет самый интересный и нестандартный тост, а победитель получит пару билетов на представление. Итоги конкурса будут подведены 6 апреля в 16 часов.

Шоу «Короли грузинского танца» состоится 7 апреля в 19 часов в ОКЦ.

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