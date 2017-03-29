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Амур.инфо подарит билеты за лучший тост

Амур.инфо подарит билеты за лучший тост

7 апреля в Общественно-культурном центре Благовещенска Государственный национальный хореографический ансамбль из Батуми представит шоу «Короли грузинского танца». Зрителей ждут характерные национальные костюмы, стильно подобранная видеографика и ритмичные горные мелодии. Амур.инфо проводит конкурс, в котором разыграет пару билетов на представление.

Как известно, неотъемлемой частью грузинской культуры являются длительные застолья с произнесением затейливых тостов. Читателям сайта предлагается в комментариях к этой новости написать свой тост в грузинском стиле, который обязательно должен начинаться словами: «Высоко-высоко в горах…»

Редакция Амур.инфо выберет самый интересный и нестандартный тост, а победитель получит пару билетов на представление. Итоги конкурса будут подведены 6 апреля в 16 часов.

Шоу «Короли грузинского танца» состоится 7 апреля в 19 часов в ОКЦ.

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#жизнь #конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • Аватарик

    Аватарик
    4 часа назад

    Высоко-высоко в горах, жила обычная семья. Мама, папа и маленькая дочка. И не было у этой семьи крутых телефонов, плазменных ТВ и интернета. Вечерами, после трудового дня эта семья собиралась вместе за столом, на котором была обычная еда. После ужина они вместе весело играли и их смех был слышен где-то там внизу.... Они умели радоваться мелочам и были очень счастливы вместе.

    Так выпьем же за то, чтобы у каждой семьи было СВОЕ СЧАСТЬЕ!

  • Натали_Т

    Натали_Т
    4 часа назад

    В горах есть прекрасный способ сохранить возраст. Те дни, которые проводятся с гостями, в счет не берутся. Предлагаю тост за вас, дорогие гости, за вашу душевную щедрость, ибо вы сегодня, сами того не зная, продлили нам жизнь!

    За вас!!!

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Аватарик

    Высоко-высоко в горах, жила обычная семья. Мама, папа и маленькая дочка. И не было у этой семьи крутых телефонов, плазменных ТВ и интернета. Вечерами, после трудового дня эта семья собиралась вместе за столом, на котором была обычная еда. После ужина они вместе весело играли и их смех был слышен где-то там внизу.... Они умели радоваться мелочам и были очень счастливы вместе. Так выпьем же за то, чтобы у каждой семьи было СВОЕ СЧАСТЬЕ!



    Так выпьем же за вхождение этой горной территории в состав Российской Федерации. Тогда у каждой горской семьи будет свое счастье, телефон, телевизор и интернет.

  • Femme

    Femme
    3 часа назад

    Высоко-высоко в горах один джигит обманом заманил к себе в дом монашку и сказал, что отпустит её, если она выполнит одно из его условий: либо выпьет бокал вина, либо убьет овцу, либо подарит ему ночь любви. Всё это было большим грехом, но выбор надо было сделать. Монашка решила, что бокал вина является наименьшим грехом. Она выпила бокал вина... Потом убила овцу и подарила незабываемую ночь любви джигиту... Так выпьем за то, чтобы жизнь не ставила нас перед сложным выбором!!!

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Femme

    Высоко-высоко в горах один джигит обманом заманил к себе в дом монашку и сказал, что отпустит её, если она выполнит одно из его условий: либо выпьет бокал вина, либо убьет овцу, либо подарит ему ночь любви. Всё это было большим грехом, но выбор надо было сделать. Монашка решила, что бокал вина является наименьшим грехом. Она выпила бокал вина... Потом убила овцу и подарила незабываемую ночь любви джигиту... Так выпьем за то, чтобы жизнь не ставила нас перед сложным выбором!!!



    Так выпьем же за то, чтобы высоко-высоко в горах открыли кожно-венерический диспансер...

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    3 часа назад

    Узнали журналисты .что высоко .высоко в горах живёт самый старый человек на свете который прожил 110 лет , это же сенсация ,они бросают всё, день едут высоко в горы ,два едут высоко в горы, третий день уже дороги нет они идут пешком приходят в горный аул находят дом долгожителя, заходят включают телекамеры, перед ними действительно предстаёт старый человек .Они опережая друг друга с вопросом ;-Как, как Вам удалось так долго прожить ?!

    Старожил:-Я всю жизнь не пил, не курил, не был женат, соблюдал диету не ел шашлык и всё жареное и жирное.. Вдруг журналисты за стенкой слышат женский смех , голоса веселья и песни застолья .Журналисты ;-Скажите старейший ,а кто это у вас за стенкой там так веселиться ?

    Старейший :-Не обращайте внимания это мой отец вечный бабник и любитель вина !

    Дак ,выпьем же за наших отцов, что бы женщины и вино продлевали им жизнь и делали её счастливой !

    В семье родился мальчик, мальчик родился красивым ,умным ,родители дали ему всё красивый дом, самую лучшую машину, мальчик вырос ,возмужал ,женился на самой красивой девушке Кавказа ,но он постоянно ходил грустный ,он грустнел на глазах, дело в том, что у него был один небольшой недостаток когда он родился у него вместо пупка на том месте была гайка. парень места себе не находил, грустнел и грустнел и вот он узнал что высоко, высоко в горах живёт мудрец. Он бросил всё дом ,родителей, жену всё бросил и пошел высоко ,высоко в горы нашел этого мудреца ,на что мудрец сказал :-Если хочешь узнать зачем у тебе на пупу эта гайка то иди в горы и высоко ,высоко в горах через три дня пути под большим камнем ты найдёшь ответ. Три дня он поднимался в горы , он умирал от жажды, орлы клевали ему в лицо, он содрал в кровь на руках ногти на третий день пути он поднялся высоко , высоко в горы из последних сил отвалил камень под ним лежал ключ, он открутил на пупу гайку и у него отвалилась задница.

    Дак выпьем же за тех кто радуется жизни и не ищет на свою ж.о.пу приключений !

  • День и ночь

    День и ночь
    3 часа назад

    Высоко-высоко в горах на белоснежных облак­ах обитали три сестры­, три прекрасных нимф­ы – Вера, Надежда и Л­юбовь, к сожалению, о­ни не могли ступить н­а Землю и только свыш­е могли наблюдать за ­жизнью, происходящей ­внизу. Ветер разносил­ облака, к которым пр­икасались нимфы на мн­огие сотни километров­, чтобы в каждом угол­ке земного шара кажды­й день зарождалась но­вая жизнь. Так выпьем­ же за долгие лета, чтобы Вы всегда в­ерили в любовь и наде­жда не покидала Вас!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Далеко - далеко в Грузии построят железную дорогу до Кутаисского международного аэропорта, который после вступления в силу безвизового сообщения с ЕС ожидает значительного увеличения пассажиропотока.Новая железная дорога вместе с аэропортом станет важнейшим центром путешествий всех граждан Грузии в европейские страны по доступным ценам. Цены на авиабилеты из этого аэропорта значительно ниже, чем из аэропорта Тбилиси, так как Кутаисский аэропорт обслуживает низкобюджетные авиакомпании.

    Так выпьем же за европейское счастье грузин!

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    vertex

    Далеко - далеко в Грузии



    побывать бы...

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    dalinoboihik

    Три дня он поднимался в горы , он умирал от жажды, орлы клевали ему в лицо, он содрал в кровь на руках ногти на третий день пути он поднялся высоко , высоко в горы из последних сил отвалил камень под ним лежал ключ и новые шестизначные номера на машину - 080808.



    Дак выпьем же за тех кто радуется жизни и не ищет на свою ж.о.пу приключений !

  • 1122365

    1122365
    3 часа назад

    Высоко-высоко в горах, жил барашек

    Одиноким он был,

    но однажды он встретил свою овцу и полюбил её.

    Так выпьем же за тех,чьи сердца пытают любовью!!!!!

  • Ириша алексеевна

    Ириша алексеевна
    2 часа назад

    Жила в гopах кpаcавица, лучше кoтopoй не былo на cвете. И влюбилиcь в нее два дpуга-джигита. Пpишел oдин и пpизнаетcя ей в любви, а oна oт- вечает: - Bидишь вoн ту гopу? еcли на ее веpшине вcю нoчь будет гopеть кoc- теp, я cтану твoей. Уcкакал джигит. Пpишел дpугoй, пpизнаетcя в любви, а кpаcавица ему: - Boн на тoй гopе вcю нoчь будет гopеть кocтеp. еcли ты егo пoтушишь, тo я cтану твoей. Уcкакал джигит и cтал взбиpатьcя на гopу. Пoд утpo взбиpаетcя oн на веpшину и видит дoгopающий кocтеp, а pядoм cпящегo дpуга. Toгда oн пoдбpаcывает в кocтеp дpoв и гoвopит: "Cпи cпoкoйнo, дpуг!" TаK BЫПЬеM Же За MУЖCKУЮ ДPУЖБУ !!!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Так про это фильм сняли "Горбатая гора".

  • Элька

    Элька
    2 часа назад

    Короткий тост: За ... хотелось!

  • Ilona22

    Ilona22
    1 час назад

    Высоко-высоко в горах жил маленький горный козлик и гордый орленок. В детстве они дружили и часто проводили время вместе, но по мере взросления интересы их расходились все больше и больше. Орел все больше парил в небесах, а козлик ловко перебирал ножками, забираясь каждый раз выше и выше по горам. Однажды орел решил самоутвердится и зацепить козла. «Ты,- говорит,- никогда не сможешь взмыть вверх как я. Я король неба, я стремителен и виртуозен, я могу поймать любую добычу в небе».

    На что козлик только ухом повел и улыбнулся:

    - Мне не нужно твое небо. Мне для счастья нужна самая сочная трава с верховий наших гор. Видишь вон ту крутую вершину? Там растет самая лучшая и самая сочная трава. Из нашего стада только я один могу добраться туда. Смотри.

    И через 5 минут козлик стоял на самой вершине и жевал самую сочную траву. А орел парил вокруг и наслаждался своим величием

    Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Ибо это и есть счастье.

  • Элька

    Элька
    1 час назад

    Гдэ-та високо-високо в горах, гдэ воздух чист как слеза младенца, а рэки бистры как мисль, жиль-биль маладой джигит, каторий пас баранов (пастухом он бил). И вот однажьды кагда он пас сваих баранов, звенящую тишину гор прорезала трель мабильного тэлефона. Все бараны пэрэстали живать траву и повернули сваи голови к маладому пастуху. Пастух достал тэлэфон и павернувщись к баранам сказал: Спакойна, эта миня! Так випьем же за то, что бы никакие бараны не помишали нам сегодня общаться!)

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Высоко-высоко в многоэтажке, в районе м. Руставели, после вчерашнего застолья, утром проснулся джигит. В доме шаром покати, голова раскалывается, нужно идти на магазин за лекарством. Как всегда в доме не работает лифт, чует джигит что не дойдет. И тут, о чудо, соседи оставили мусор в коридоре. Проведя аудит мусорного пакета, джигит нашел недопитую бутылку "Хванчкары". Поставил бутылку в центр стола и глядя на неё с вожделением, запел - "Пускай ты выпита другим. Но мне осталось, мне осталось...."

    Так выпьем же за великого Русского поэта Есенина, написавшего эти красивые стихи.

  • BLG 909

    BLG 909
    1 час назад

    Высоко — высоко в горах, среди великолепных снежных вершин, обитал самый свежий и свободный ветер. Он был быстр как удар молнии, силен как девятый вал и смел как влюбленный юноша! Но вот однажды, решил он взглянуть на мир за пределами горных вершин и спустился в долину. И увидел диковинную вещь, сотворенную людскими руками — это была ветряная мельница. Решил вольный ветер поближе разглядеть непонятную вещь, да так и запутался в лопастях, что уже никогда не смог выкрутиться. И с тех самых пор так и крутит он мельничные крылья и не знает больше другой жизни. Так давайте же выпьем за то, что бы никогда любопытство не лишало нас свободы!

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