Открытое первенство Благовещенска по бильярду выиграла женщина

В воскресенье, 2 апреля, в Благовещенске прошло открытое первенство города по русскому бильярду – по игре «Свободная пирамида». Соревнования проводились в бильярдном клубе «Абриколь». В соревнованиях участвовали 26 человек, самым младшим из них было 11 лет. Причем один из юниоров – Глеб Дзюбко – даже занял третье место.

«Самому взрослому участнику турнира Шевелеву Виктору Николаевичу в этом году 66, – отмечает главный судья соревнований, судья первой категории Анес Валиев. – И хотя он увлекся бильярдом не так давно, упорные и систематические занятия уже сейчас выделяют его среди любителей и позволяют предположить, что результаты не заставят себя долго ждать».

По итогам соревнований первое место заняла женщина – Наталья Слукина. Второе досталось Олегу Ковалеву. Замкнул тройку лидеров 11-летний Глеб Дзюбко. Кстати, у призеров Натальи Слукиной и Глеба Дзюбко – один тренер – Андрей Малько.

«Олег Ковалев, занявший второе место в турнире, подтвердил старую истину о том, что, если ты маркер, ты по определению должен быть хорошим знатоком бильярда. В правильном направлении шагает финалист. В турнире принимали участие представительницы прекрасной половины человечества, так называемого слабого пола, одна из которых в очередной раз продемонстрировала ошибочность этого утверждения. Наталья Слукина в упорной борьбе заставила представителей сильной половины признать ее сильнейшей. Финал закончился в полночь!» – добавил Анес Валиев.

Благовещенская федерация бильярдного спорта на некоммерческой основе проводит такие открытые первенства города около десяти лет, в рамках целенаправленной работы по развитию бильярдного спорта.

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