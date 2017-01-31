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В Благовещенске скончался известный врач Юрий Ландышев

В Благовещенске скончался известный врач Юрий Ландышев
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области

Во вторник, 4 апреля, в Благовещенске ушел из жизни известный в Амурской области врач Юрий Ландышев. Юрию Сергеевичу было 89 лет.

Заслуженный врач России, отличник здравоохранения и талантливый ученый Юрий Ландышев вложил много сил в развитие отечественной медицинской науки. Он завоевал высокий авторитет как в родной медакадемии, так и далеко за ее пределами.

Многие ученики Юрия Сергеевича заведуют кафедрами в Амурской ГМА, а также в других медвузах России, стран ближнего зарубежья, работают в Израиле, Германии и США.

Более 30 лет Юрий Ландышев возглавлял Амурское областное научно-практическое общество терапевтов, был членом Республиканской научной проблемной комиссии по терапии СО РАМН, входил в состав его правления.

«Каждого, кто знал Юрия Сергеевича, восхищало его служение медицине. Он всегда говорил своим ученикам о том, что на земле есть три профессии от бога – судить, учить и лечить. И он сам тому был ярким подтверждением – это был врач от бога», – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Как выяснило ИА «Амур.инфо», Юрий Ландышев завещал похоронить себя рядом с супругой. Сейчас решаются все организационные вопросы о дате и месте прощания с врачом. Информация будет опубликована на Амур.инфо позже.

Просмотров всего: 3528

#жизнь

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Людей помнят по их делам...

    Упокой Господи его душу...

  • Тоха028

    Тоха028
    4 часа назад

    светлая память, соболезную

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