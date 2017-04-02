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Пожар в школе Хабаровска: эвакуированы 470 человек (видео)

Пожар в школе Хабаровска: эвакуированы 470 человек (видео)
Фото: vostokmedia.com

470 человек эвакуировали в среду утром пожарные из хабаровской школы № 13, где произошло крупное возгорание. В результате слаженной работы специалистов огонь удалось локализовать в сжатые сроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о возгорании в школе № 13 Хабаровска на пульт пожарно-спасательной службы города поступило в 10:06 местного времени. В 10:11 пожарные расчёты выехали к месту вызова. Из здания были эвакуированы 450 учеников и 20 взрослых – преподаватели и технический персонал», – говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, пожар произошёл в кабинете химии на третьем этаже. Возникла угроза распространения огня по перекрытиям. В течение 11 минут пожар был локализован, ещё через две минуты было ликвидировано открытое горение.

В настоящее время ведётся проливка места пожара и дальнейшая его ликвидация. На месте работают восемь единиц техники и 32 человека личного состава.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины возгорания будут выяснять позже.

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#Дальний Восток #дети #пожары #происшествия #школа

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