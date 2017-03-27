NASA: в апреле к Земле на опасное расстояние приблизится крупный астероид

Фото: Официальный сайт NASA

Американское Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировало приближение к Земле крупнейшего за последние десятилетия астероида. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Диаметр небесного тела составляет 1,4 километра. В случае если незваный гость столкнется с нашей планетой, это вызовет катастрофические последствия, подчёркивают специалисты. Впрочем, всё это – в теории, для паники нет оснований, утверждают учёные. Согласно их расчётам, полуторакилометровый астероид пролетит мимо Земли 19 апреля. Траектория его движения будет проходить на максимально близком расстоянии, которое в 4,6 раза превышает удалённость Луны от нашей планеты. Сотрудники NASA отмечают, что в следующий раз столь крупный астероид будет пролетать мимо Земли только через 100 лет.

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