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Жителей Благовещенска обещают избавить от лужи до 2020 года

Жителей Благовещенска обещают избавить от лужи до 2020 года

Жителей частного сектора в Благовещенске избавят от лужи, ставшей вечной. Вопрос об организации водоотведения возле домов на углу улиц Горького – Лазо рассмотрят местные власти. Решить вопрос с водоотведением планируют до 2020 года в ходе муниципальной программы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жители одного из районов Благовещенска в районе улиц Горького – Лазо тонут в луже. По их словам, она образовалась после ремонта соседней дороги. Ливневок, в которые раньше уходила вода, теперь нет. Еще одна жалоба – на отсутствие мусорных контейнеров, хотя жильцы утверждают, что не расторгали разговор об обслуживании. Люди не раз обращались в различные инстанции, чтобы решить проблему, но везде получали отказ.

В администрации Благовещенска сообщили: дорожное полотно на этом участке, действительно ремонтировали в 2009 году. Ливневой канализации на этом участке не было. Решить вопрос с водоотведением планируют до 2020 года, в ходе муниципальной программы.

Что касается мусорных контейнеров, то в администрации утверждают – жильцы сами расторгли договор с обслуживающей их благовещенской управляющей компанией. Но горожане продолжают настаивать на том, что никаких договоров не расторгали. Так или иначе, в управлении ЖКХ им пообещали предложить список организаций, с которыми они смогут снова заключить договор на вывоз отходов.

Просмотров всего: 1317

#городская власть #ЖКХ #мэрия #происшествия

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Комментарии
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  • ФиФи

    ФиФи
    5 часов назад

    Благовещенская управляющая компания что хочет то и делает

    Другую бы уже давно лицензии лишили

    А тут ждут когда на конкретную уголовку по коррупции накапает?

  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    Название управляйка сменит и как с гуся вода.

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад



    Жителей Благовещенска обещают избавить от лужи до 2020 года

    .... от лужи, ставшей вечной



    А до этого времени, надо просто жителям близлежащих райенов, украсить это безобразие как-то. И выиграть в конкурсе творческом, устраиваемым администрацией гэю. Благовещенска.

    Можно поставить на обочине например Домик для уточки. Все зарастет красиво болотной травкой.... Декоративную уточку выделю. Как гритца чем могу....

  • vertex

    vertex
    4 часа назад



  • Дениско

    Дениско
    2 часа назад

    ухаха... Обещанного три года ждут :))))))))) аккурат с 2017 до 2020 года

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Опечатка. Решили не к 2020 а у 2200 году. Это же Благовещенск. Тут всегда так

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    К 2020 году те, кто сейчас обещал решить проблему, будут жить в другом регионе, в достатке. А на эту проблему «положат», как обычно.

    Многие в городе видели таблички около разбитых участков дорог: «Аварийный участок. Начало ремонта_______. Конец ремонта_______.» И никаких дат. Невольно понимаешь, что никто ничего делать не будет.

    И то, что администрация города отпинывает всех с вопросами по благоустройству, лишний раз показывает, что работают они не для людей, а для себя. В том числе госпожа мэр. У неё всё идёт без потрясений, а жители тонут в гигантских лужах, в окружении куч бытового мусора.

    Нет хозяина в городе. Давно нет.

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