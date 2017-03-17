Жителей Благовещенска обещают избавить от лужи до 2020 года

Жителей частного сектора в Благовещенске избавят от лужи, ставшей вечной. Вопрос об организации водоотведения возле домов на углу улиц Горького – Лазо рассмотрят местные власти. Решить вопрос с водоотведением планируют до 2020 года в ходе муниципальной программы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жители одного из районов Благовещенска в районе улиц Горького – Лазо тонут в луже. По их словам, она образовалась после ремонта соседней дороги. Ливневок, в которые раньше уходила вода, теперь нет. Еще одна жалоба – на отсутствие мусорных контейнеров, хотя жильцы утверждают, что не расторгали разговор об обслуживании. Люди не раз обращались в различные инстанции, чтобы решить проблему, но везде получали отказ.

В администрации Благовещенска сообщили: дорожное полотно на этом участке, действительно ремонтировали в 2009 году. Ливневой канализации на этом участке не было. Решить вопрос с водоотведением планируют до 2020 года, в ходе муниципальной программы.

Что касается мусорных контейнеров, то в администрации утверждают – жильцы сами расторгли договор с обслуживающей их благовещенской управляющей компанией. Но горожане продолжают настаивать на том, что никаких договоров не расторгали. Так или иначе, в управлении ЖКХ им пообещали предложить список организаций, с которыми они смогут снова заключить договор на вывоз отходов.

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