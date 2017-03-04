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На таможне Благовещенска изъяли фрагменты бивней мамонта

На таможне Благовещенска изъяли фрагменты бивней мамонта
Фото: Благовещенская таможня

В международном пункте пропуска «Благовещенск – Хэйхэ» таможенники задержали двух граждан Китая, которые пытались незаконно перевезти через границу фрагменты бивней мамонта.

В первом случае у иностранца обнаружили 16 фрагментов бивней общим весом 3,3 килограмма. Данный товар мужчина скрыл от таможенного контроля, спрятав под верхней одеждой.

В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Товар изъяли и направили на экспертизу. Проводится расследование, сообщает Благовещенская таможня.

Во втором случае у гражданина Китая в кармане верхней одежды обнаружили один фрагмент бивня. Вес находки составил 0,326 килограмма, рыночную стоимость оценили более чем в 10 тысяч рублей.

В отношении иностранца также возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят, проводится расследование.

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#происшествия #таможня

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