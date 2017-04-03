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В столице Приамурья в первые дни апреля погода установила метеорекорд

В столице Приамурья в первые дни апреля погода установила метеорекорд
Фото: 28.mchs.gov.ru

Первый апрельский циклон, который вышел в Приамурье в апреле, принёс первый рекорд месяца по температуре, пишут «Метеовести». Он зафиксирован в понедельник, 3 апреля. В этот день в Благовещенске столбик термометра после полудня замер на отметке +19.

Прежний рекорд дня состоялся 42 года назад: 3 апреля 1975 года воздух прогревался до +16,6. Среднесуточная температура этого дня превысила норму на 9,5 градуса и больше соответствовала первым числам мая.

На большей части Амурской области днём в понедельник температура отмечалась в диапазоне +12… +17. И только на самом севере дневной максимум отмечен на уровне +6…+7, и здесь до сих пор сохраняется снежный покров.

Апрельский «сухой» циклон – примета последних десятилетий. Обычно эти воздушные массы приносят большое количество осадков. Но ранней весной, в силу особенностей атмосферных процессов этого времени года, циклон вызывает лишь перепад давления и усиление ветра.

3 апреля, кроме того, что погода была аномально тёплой, амурчане ощущали стойкий запах дыма. По информации регионального оперативного штаба по тушению лесных пожаров и палов, дым был принесён ветром из Китая.

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#Китай #погода

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